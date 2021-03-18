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Flaş altın kararı! Bakanlık duyurdu

18 Mart 2021 Perşembe - 12:39 | Son Güncelleme : 18 03 2021 - 12:47

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, Kuyum Ticareti Hakkında Taslak Yönetmeliği'nde kuyumculardan talep edilen gündemdeki 500 gram altın teminatı şartının Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın direktifiyle taslak metninden çıkarıldığını söyledi.


İstanbul Kuyumcular Odası  (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı Kuyum Ticareti Hakkında  Taslak Yönetmeliğine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır dile  getirdikleri taleplerin değerlendirilerek bakanlık tarafından söz konusu taslak  yönetmeliğin hazırlandığını ve üzerinde çalışıldığını belirtti.
 
Mevcut yasal boşluklar nedeniyle isteyen herkesin kuyumcu  olabilmesinin piyasadaki sorunları daha da büyüttüğünü ifade eden Atayık, şunları  kaydetti: “Taslakla, kuyumcu mağaza açılışlarında yetki belgesinin istenmesi  gibi belli başlı kuralların getirilmesi çok önemlidir. Ticaret Bakanlığı’nın  ‘Kuyum Ticareti Hakkında Taslak Yönetmeliği’nin hazırlanması bir gerekliliktir.  Bakanlık zaten daha çalışmaya başlarken sektörün ilgili kurumlarına taslağı  göndererek görüş istemiştir. Biz de taslak gönderilir gönderilmez düzenlemeyle  ilgili itirazlarımızı gerekçeleriyle de gündeme getirdik.
 
Geçtiğimiz hafta önce sektörün kurumlarının başkanlarıyla toplandık ve  daha sonra Ankara ve İzmir oda başkanlarının katılımıyla Ticaret Bakanlığı İç  Ticaret Genel Müdürlüğü’nde görüş ve önerilerimizi dile getirdik. Esnafımızı  zorlayacak ve piyasadaki ticari hayata olumsuz yansımaları muhtemel maddeleri  gerekçeleriyle tek tek açıkladık. Zaten İç Ticaret Genel Müdürümüz Sayın Adem  Başar tüm açıklamalarımıza çok olumlu yaklaştı.”
 
Sektör başkanları Bakan Pekcan ile görüştü
 
Atayık, dün 81 ilin oda, dernek başkanları ve sektörün diğer  kurumlarının yetkilendirdiği 10 oda başkanıyla birlikte Ticaret Bakanı Ruhsar  Pekcan, Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, İç Ticaret Genel Müdürü Adem Başar ve  daire başkanlarıyla taslak yönetmelik üzerine çok verimli bir görüşme  gerçekleştirdiklerini bildirdi.
 
Taslakta yer alan ve kuyumculardan talep edilen gündemdeki 500 gram  altın teminatı şartının, sektörün yetkili kurumlarının bilgisi dışında, bazı  kişilerce talep edildiğine dikkati çeken Atayık, “Yönetmelik taslağı hazırlık  sürecinde konulan, ilgili, ilgisiz sektördeki bazı kişilerin talep ettiği bu  altın teminat şartı, Ankara’da yapılan toplantıda, yaptığımız açıklamalardan  sonra Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’ın direktifiyle taslak metninden  çıkarılmıştır. Bu kararın özellikle mesleğimizde faaliyet gösteren küçük esnafı  korumak amacıyla alındığının bilinmesini isteriz.” diye konuştu.
 
Atayık, taslakla ilgili Ticaret Bakanlığı ile kurdukları ilk temastan  itibaren bakanlık yetkililerinin görüş ve önerilere çok önem verdiğini, duyarlı  yaklaştığını aktararak, sektörün içinde bulunduğu zor süreçte esnafın sesine  kulak vererek önerilerine olumlu yaklaşan başta Bakan Pekcan, Bakan Yardımcısı  Uçarmak, İç Ticaret Genel Müdürü Başar ve tüm daire başkanlarına tüm kuyumcular  adına teşekkürlerini iletti.
 
“500 gram altın teminatına devletimizin ihtiyacı yoktur”
 
Atayık, her şeyden önce devletin çok güçlü olduğuna inandıklarını, çok  önemli bir altın rezervine sahip olduğunu, bu nedenle 500 gram altın teminatına  da devletin ihtiyacının olmadığını dile getirdi.
 
Bakanlığın söz konusu talimatının, sektörde sevinçle karşılanacağını  anlatan Atayık, sözlerini şöyle sürdürdü: “Uzun zamandır kuyumcu odalarımız ve derneklerin mesleği düzen altına  almak ve düzgün ticaret yapan küçük ve orta ölçekli esnafı korumak, kuyumculuğun  etik kurallarını yasalaştırmak amacıyla hazırlanan Taslak yönetmelik çalışmasını  kuyumculuğun geleceği adına kritik önemde gördüğümüzü belirtmek isteriz. Taslak  yönetmelikte sektörün gerçekleri ışığında değişiklik önerilerimize de oldukça  pozitif yaklaşan Bakanlık yetkilileri, yetki belgesi verilmesi ve yönetmeliğin  yürütülmesiyle ilgili maddelerde kuyumcu odalarının yer almasını ve sürece dahil  olmaları teklifimize de olumlu yaklaştılar.”
 
“Yetki belgesi sürecine kuyumcu oda ve derneklerin dahil edilmesini  talep ettik”
 
Atayık, sektör olarak bu maddenin de yeniden düzenlenmesini ve yetki  belgesi konusunda sürece mutlaka illerdeki kuyumcu oda ve derneklerin dahil  edilmesini talep ettiklerini vurguladı.
 
Bu işi bilen ve uzmanı, ihtisas odası olan meslek odalarına bu  düzenlemede yetki verilmesi gerektiğine inandığını aktaran Atayık, şunları  kaydetti: “Bilindiği gibi mevcut durumda süreç, vergi ve sicil kaydıyla sisteme  düşen kuyumcu, meslek odasına kayıt işlemiyle tamamlanıyor. Böylece, mesleği icra  edenlerle kuyumcu meslek odası arasında bağ kurulmuş oluyor. Kuyumcu odaları da  5362 Sayılı Kanun kapsamında kuyumcuların mesleki şartlara uygun faaliyette  bulunup bulunmadığı ve özürlü mal imal edip etmediğini denetliyor.
 
Her şeyden önce ticaret il müdürlüklerinin, sahada kuyumcuları  sağlıklı bir şekilde denetleyebilmesi ve yetki belgesi verebilmesi için mesleğin  inceliklerini bilmesi gerekiyor. Ülkemizde uzun yıllardır faaliyet gösteren  kuyumcular odası gibi ihtisas odaların kurulmasının nedeni de ilgili mesleklerin  hassasiyeti ve nevi şahsına münhasır özellikler taşımasından kaynaklanıyor.”
 
Atayık, Kuyumcular Odası gibi ihtisas odalarının meslektaşları ve  üyelerini sahada denetlemeleri ve yetki belgesi konusunda başvuru mercii kurum  olmalarının doğal olduğunu bildirdi.
 
Bu nedenle bakanlık yetkililerinden, ticaret il müdürlükleri  tarafından yönetmeliğin uygulanması aşamasında kuyumcu oda ve derneklerine de  yetki verilmesini talep ettiklerini, bu yaklaşımın da olumlu karşılandığını  belirten Atayık, “Taslakta, ayrıca sektörümüz adına düzenlenmesi talebinde  bulunduğumuz pek çok madde yeniden uyarlandı. Taslak üzerindeki çalışmalar halen  devam etmektedir.” dedi.
 

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