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Flaş açıklama! 'Yarından itibaren bir dizi tedbir alacağız'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin son 24 saatlik corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1443 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 259 bin 692, can kaybı 6 bin 139 oldu. İllerden ise yeni tedbir haberleri gelmeye devam ediyor. Bir ilin valisi düğünlerin nikaha dönebileceğini duyurdu.