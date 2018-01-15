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Flaş açıklama: "İsrail Oslo'yu bitirdi"

AA |  15 Ocak 2018 Pazartesi - 1:15 | Son Güncelleme : 15 01 2018 - 1:15

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in, 1993'te Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında yapılan Oslo Barış Anlaşması'nı "sonlandırdığını" belirterek, anlaşmanın tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.


Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in,  1993'te Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında yapılan Oslo Barış  Anlaşması'nı "sonlandırdığını" belirterek, anlaşmanın tekrar gözden geçirilmesi  gerektiğini söyledi.  
 
Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Filistin Merkez Konseyi'nin,  işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, "Kudüs, Filistin'in Ebedi  Başkenti" temasıyla düzenlenen 28. Dönem Çalışma Toplantısı'nda yaptığı  konuşmada, "İsrail Oslo'yu bitirdi. Dolayısıyla yeniden gözden geçirilmesi için  masaya konulmalı." dedi.
 
Filistin yönetiminin işgal gücü egemenliğinde varlığını sürdürmesinin  kabul edilemez olduğuna dikkati çeken Abbas, "Egemen olmayan bir Filistin  otoritesi, hiçbir bedeli ödemeyen külfetsiz bir işgal gücünün egemenliğini kabul  etmez." vurgusunu yaptı.
 
Abbas, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bağımsız bir  Filistin devleti esası üzerine iki devletli çözüm taleplerine bağlı kaldıklarını  ifade ederek, Filistin yönetiminin ABD'nin "vetosuna" rağmen Birleşmiş  Milletler'e (BM) tam üyelik için BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) gideceğini  bildirdi.
 
ABD'nin, Filistin-İsrail barış görüşmelerindeki arabuluculuğunu ve  ABD'nin Filistin-İsrail barış sürecine temel olması için hazırladığı ve "yüzyılın  anlaşması" olarak isimlendirdiği planı kabul etmediklerini vurgulayan Abbas,  "Biz, davamızla ilgili olan hiçbir konuda, kimseden talimat almayız." diye  konuştu.
 
Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Kudüs masadan kaldırılmıştır."  yönündeki sözlerine gönderme yaparak, "Kudüs şehri, Filistin coğrafyasının dini  ve siyasi başkentidir. Filistin yönetimi, Kudüs'ü yalnızca Filistin'in başkenti  olarak kabul eder." ifadelerini kullandı.
 
ABD'nin, Filistinli mülteciler konusunu da gündemden kaldırmaya  çalıştığına dikkati çeken Abbas, İngiltere'nin de "Balfour Deklarasyonu"  sebebiyle Filistin halkından özür dilemesi ve tazminat ödemesi gerektiğini,  ABD'nin o dönem de Balfour Deklarasyonu'nun yürürlüğe geçirilmesi konusunda  ısrarcı olduğuna işaret etti.
 
Abbas, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ile Filistin'in işgal  altında olmadığını söyleyen ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman için  "Bunlar kendine saygı gösteren bir ülke için utanç kaynağı" değerlendirmesinde  bulunarak, ABD'nin şimdiye kadar Filistin davasına ilişkin BMGK'ya gelen 43  kararı veto ettiğini belirtti.
 
"Arap baharı"nın ABD'den "ithal" ve Arap ülkelerinde yaşanan  sorunların kendi içişleri olduğunu söyleyen Abbas, "Biz hiçbir Arap ülkesinin  içişlerine karışmayız, kimsenin de bizim içişlerimize karışmasını kabul etmeyiz."  dedi.
 
Abbas, Arap ülkelerinin Filistin sorunu çözülmeden İsrail ile  normalleşmeye gitmelerini kabul etmediklerini, Arap ülkelerinden adını vermediği  bir yetkilinin kendisine Filistin sorununun çözümünden önce İsrail ile  normalleşmeyi kabul etmesi karşılığında para teklifinde bulunduğunu söyledi.
 
Hamas ile Filistin İslami Cihad Hareketi'nin toplantıya katılmamasının  kendisini rahatsız ettiğini aktaran Abbas, Filistin'in geleceği konusunda böylesi  "tarihi" bir toplantıda tüm Filistinli tarafların olmasını istediğini  kaydetti.
 
Abbas, Filistin uzlaşı sürecinin "sona" doğru ilerlediğini dikkati  çekerek, "Uzlaşı süreci durmadı ancak ortak meşru bir silah, ortak bir yasa ve  birlik için daha büyük bir çabaya ihtiyaç duyuyor. Çünkü Gazze'siz devlet,  devletsiz Gazze olmaz." değerlendirmesinde bulundu.
 
Bu ay içerisinde Avrupa Birliği (AB) ülkeleri dışişleri bakanları ile  Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geleceğini belirten Abbas, İsrail'deki  "barış" yanlısı taraflarla da görüşmelerini sürdüreceklerini bildirdi.
 

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