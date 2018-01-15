Flaş açıklama: "İsrail Oslo'yu bitirdi"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in, 1993'te Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında yapılan Oslo Barış Anlaşması'nı "sonlandırdığını" belirterek, anlaşmanın tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas İsrail 'in, 1993'te Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında yapılan Oslo Barış Anlaşması'nı "sonlandırdığını" belirterek, anlaşmanın tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Filistin Merkez Konseyi'nin, işgal altındaki Batı Şeria 'nın Ramallah kentinde, "Kudüs, Filistin'in Ebedi Başkenti" temasıyla düzenlenen 28. Dönem Çalışma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "İsrail Oslo'yu bitirdi. Dolayısıyla yeniden gözden geçirilmesi için masaya konulmalı." dedi.

Filistin yönetiminin işgal gücü egemenliğinde varlığını sürdürmesinin kabul edilemez olduğuna dikkati çeken Abbas, "Egemen olmayan bir Filistin otoritesi, hiçbir bedeli ödemeyen külfetsiz bir işgal gücünün egemenliğini kabul etmez." vurgusunu yaptı.

Abbas, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devleti esası üzerine iki devletli çözüm taleplerine bağlı kaldıklarını ifade ederek, Filistin yönetiminin ABD 'nin "vetosuna" rağmen Birleşmiş Milletler'e (BM) tam üyelik için BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) gideceğini bildirdi.

ABD'nin, Filistin-İsrail barış görüşmelerindeki arabuluculuğunu ve ABD'nin Filistin-İsrail barış sürecine temel olması için hazırladığı ve "yüzyılın anlaşması" olarak isimlendirdiği planı kabul etmediklerini vurgulayan Abbas, "Biz, davamızla ilgili olan hiçbir konuda, kimseden talimat almayız." diye konuştu.

Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Kudüs masadan kaldırılmıştır." yönündeki sözlerine gönderme yaparak, "Kudüs şehri, Filistin coğrafyasının dini ve siyasi başkentidir. Filistin yönetimi, Kudüs'ü yalnızca Filistin'in başkenti olarak kabul eder." ifadelerini kullandı.

ABD'nin, Filistinli mülteciler konusunu da gündemden kaldırmaya çalıştığına dikkati çeken Abbas, İngiltere 'nin de "Balfour Deklarasyonu" sebebiyle Filistin halkından özür dilemesi ve tazminat ödemesi gerektiğini, ABD'nin o dönem de Balfour Deklarasyonu'nun yürürlüğe geçirilmesi konusunda ısrarcı olduğuna işaret etti.

Abbas, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ile Filistin'in işgal altında olmadığını söyleyen ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman için "Bunlar kendine saygı gösteren bir ülke için utanç kaynağı" değerlendirmesinde bulunarak, ABD'nin şimdiye kadar Filistin davasına ilişkin BMGK 'ya gelen 43 kararı veto ettiğini belirtti.

"Arap baharı"nın ABD'den "ithal" ve Arap ülkelerinde yaşanan sorunların kendi içişleri olduğunu söyleyen Abbas, "Biz hiçbir Arap ülkesinin içişlerine karışmayız, kimsenin de bizim içişlerimize karışmasını kabul etmeyiz." dedi.

Abbas, Arap ülkelerinin Filistin sorunu çözülmeden İsrail ile normalleşmeye gitmelerini kabul etmediklerini, Arap ülkelerinden adını vermediği bir yetkilinin kendisine Filistin sorununun çözümünden önce İsrail ile normalleşmeyi kabul etmesi karşılığında para teklifinde bulunduğunu söyledi.

Hamas ile Filistin İslami Cihad Hareketi'nin toplantıya katılmamasının kendisini rahatsız ettiğini aktaran Abbas, Filistin'in geleceği konusunda böylesi "tarihi" bir toplantıda tüm Filistinli tarafların olmasını istediğini kaydetti.

Abbas, Filistin uzlaşı sürecinin "sona" doğru ilerlediğini dikkati çekerek, "Uzlaşı süreci durmadı ancak ortak meşru bir silah, ortak bir yasa ve birlik için daha büyük bir çabaya ihtiyaç duyuyor. Çünkü Gazze 'siz devlet, devletsiz Gazze olmaz." değerlendirmesinde bulundu.