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Flaş açıklama geldi: Savaş her an başlayabilir

AA |  06 Şubat 2018 Salı - 20:45 | Son Güncelleme : 06 02 2018 - 21:25

Irak Hizbullah'ı Askeri Sözcüsü Cafer el-Hüseyni, yaptığı basın açıklamasında, "Irak'taki ABD güçlerine savaş her an başlayabilir." dedi.


Irak Başbakanı İbadi, Bağdat'ta Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası düzenlediği basın  toplantısında, ABD güçlerinin ülkeden çekileceği iddialarına karşı, "ABD  güçlerinin Irak'a gelip DEAŞ'a karşı savaşa yardım etmesi eski hükümetin (Nuri  el-Maliki) talebiydi. Biz de bunu genişleterek uluslararası koalisyona  dönüştürdük. Koalisyon güçlerinin DEAŞ sonrası Irak'tan kademeli olarak çekilmesi  ve sayının düşürülmesi planımız var." dedi.
 
"Terör gruplarını sahada yendik ancak Suriye sınırından orayı  korumamıza rağmen bize karşı tehdit devam ediyor." diyen İbadi, "Bu terör  gruplarının hareketlerini izlemek için uluslararası güçlerden hava desteğine  ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.
 
İbadi, ülkesinin yeniden imarı için Kuveyt'te gelecek günlerde  düzenlenecek konferansa değinerek, Türkiye, İran, Kuveyt, Ürdün, Mısır ve diğer  ülkelerle ekonomik ilişkileri geliştirdiklerini ve bunu devam ettirmek  istediklerini kaydetti.
 
"Irak'taki ABD güçlerine savaş her an başlayabilir"
 
Öte yandan Irak'ta Şii milis gücü "Irak Hizbullah"ı Askeri Sözcüsü Cafer el-Hüseyni, yaptığı basın açıklamasında, "Irak'taki ABD güçlerine savaş her an başlayabilir. Bu sefer hiçbir ara buluculuk Amerikalıların işine yaramayacak." diye konuştu. 
 

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