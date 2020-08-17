17 Ağustos 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.087 0.29 EURO 8,7890 0.86
USD 7,3970 0.54 ALTIN 469,020 1.94
CANLI BORSA
TÜMÜ

Flaş açıklama! 'Corona virüs 2012’de ortaya çıktı'

DHA |  17 Ağustos 2020 Pazartesi - 16:57 | Son Güncelleme : 17 08 2020 - 16:57

Bilim insanları, corona virüsün ilk olarak 2012'de Çin maden ocağından yarasa dışkısını temizleyen işçiler arasında ortaya çıktığını duyurdu. Virüs örneği, madende çalışan işçilerden alınarak Vuhan laboratuvarına gönderildiğini ve buradan yayıldığı ileri sürüldü.


Çin’in Yunnan eyaletindeki Mojiang Madeni’nde yarasa dışkısı temizleyen 6 kişi, 2012 yılında zatürre benzeri bir hastalığa yakalandı ve üç madenci hayatını kaybetti. Hasta madencilerden alınan doku örneği, sekiz yıl önce Vuhan'daki virüs laboratuvara gönderildi ve o günden itibaren laboratuvarda bu örnekler saklandı.
 
MADENCİLERİ TEDAVİ EDEN DOKTORUN TEZİ
 
İngiliz basını, madencileri o sırada tedavi eden Doktor Li Xu, hastalarda yüksek ateş, kuru öksürük, uzuvlarda ve bazı durumlarda baş ağrıları olduğunu ifade etti. Virolog Jonathan Latham ve moleküler biyolog Allison Wilson, bu belirtilerin koronavirüs belirtileri olduğunu duyurdu. Latham ve Wilson, madencileri tedavi eden Çinli Doktor Li Xu’nun yazdığı tezden yola çıktıklarını belirtti.
 
VUHAN LABORATUVARINDAKİ ÖRNEKLERDEN YAYILDI
 
Latham, New York Post'a yaptığı açıklamada koronavirüsün, madencilerden alınan örneklerin Vuhan laboratuvarına gönderildiğini ve laboratuvardan yayıldığı konusunda neredeyse emin olduklarını söyledi.
 

ETİKETLER

açıklama Corona 2012 corona
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.