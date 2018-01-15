Flaş açıklama: Çin'in nükleer denizaltısı...

Japonya Savunma Bakanı Itsunori Onodera, geçen hafta Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı adalar a yaklaşan Çin denizaltısının Shang sınıfı nükleer denizaltı olduğunu belirtti.

Onodera, basına yaptığı açıklamada, Shang sınıfı nükleer denizaltının, uzun menzilli seyir füzesi yükleme kapasitesinin bulunduğuna işaret ederek, "Tek taraflı olarak gerginliği artıran eylemler konusunda ciddi endişelerimiz var. Benzer bir olay yaşanması halinde hızla karşılık vermek adına gardımızı alacağız" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tespit edilen denizaltının, torpidoların yanı sıra azami 40 kilometre menzilli denizden denize füzelerle donatıldığı bildirildi.

Japon hükümetinden bir yetkili, "İyi gözetim gerektiren yeteneklere sahip bir denizaltı" değerlendirmesinde bulundu.

Çin'in, Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetlerinin devriye kapasitesini ölçmek için bu denizaltıyı göndermiş olabileceği tahmin ediliyor.

Japonya Savunma Bakanlığı, 11 Ocak'ta, bir fırkateyni ve bir denizaltının Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı adalara yaklaşması nedeniyle Pekin yönetimine "ikili ilişkilerin gelişmesine müdahale edecek şeylerden uzak durması" çağrısında bulunmuştu.

Söz konusu eylem üzerine Çin’in Tokyo Büyükelçisi Çıng Yonghua, Japonya Dışışleri Bakanlığına çağrılarak Tokyo yönetiminin bu konudaki endişeleri aktarılmıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang ise Pekin’de düzenlediği günlük basın toplantısında, Çin gemisinin ilgili bölgeye giren Japon Öz Savunma Kuvvetlerine ait gemilerin faaliyetlerine yönelik takip ve gözlem yaptığını kaydetmişti.

Doğu Çin Denizi’nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı 5 ada ve 3 kayalıktan oluşan takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Adalarda yaşayan kimse bulunmuyor.

Çin ve Japonya arasındaki gerilim, 2012'de Tokyo yönetiminin söz konusu takımadaları "kamulaştırdığını" açıklamasının ardından tırmanmıştı. Japonya, takımadaların kendi kara suları içinde bulunduğunu ileri sürüyor ve adaların bulunduğu bölgeye gözetleme gemileri gönderen Çin'i, kara sularını ihlal etmekle suçluyor. Adalar yakınlarında devriye gezen Japon ve Çin gemileri, sık sık birbirlerine uyarı gönderiyor.