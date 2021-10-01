Flaş açıklama! Ciddi etkiler bırakıyor! Koronavirüs...

Koronavirüsün aşısız gençleri vurduğunu dile getiren Prof. Dr. Odabaş, “Virüs gençlerde ciddi etkiler bırakabiliyor. Kar kapıya dayanmadan tam doz aşılı hale gelelim” dedi. Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de umut veren gelişmeyi de duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş, koronavirüse karşı gençlerin aşılama yüzdesinin daha fazla artırılması gerektiğini belirtti. Odabaş, "Tüm dünyada 40 yaş altı aşılama oranı 40 yaş üstüne göre daha düşük. 50 yaş üstü aşılanınca virüsün aşısız olan gençleri etkilemeye başladığını gördük. Kovid'in aşısız gençler üzerinde de ciddi etkiler bırakabildiği tespit edildi.

AŞISIZ GENÇLERDE ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ RİSKİ!

Hastalığı geçiren aşısız gençlerde çoklu organ yetmezliği ya da miyokardit daha fazla görüldü.

Virüsün damar sisteminde yarattığı harabiyet, gençlerde gelecekte kronik hastalıklara yol açabilir. Pandemi artık aşısızların, gençlerin ve çocukların pandemisine dönüştü. Kar kapıya dayanmadan tam doz aşılı hale gelelim" ifadelerini kullandı.

'ÖNCÜ OLMALARINI BEKLİYORUM'

Prof. Dr. Odabaş, sözlerine şöyle devam etti: "Üniversite eğitimi alan öğrencilerimiz toplumumuzun göz bebeği.

Şu anda üniversite öğrencilerinin aşılanma yüzdeleri düşük, öğretim üyelerinin ise yüksek. En yüksek aşılama yüzdesi ise tıp fakültelerinde.

Yüksek eğitimli, dinamik genç grubun kendilerini virüsten koruma konusunda daha sorumlu davranacaklarını düşünüyorum. Üniversitelerde aşılama oranının artarak yüzde 80'nin üzerine çıkacağını tahmin ediyorum. Öğrencilerimizin toplumumuza öncü olmalarını bekliyorum."

TÜRKİYE'DEN UMUT VEREN GELİŞME

Diğer yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Denizli 'nin Kovid-19'a karşı iki doz aşılama oranını yüzde 75'in üzerine çıkarmasıyla "mavi kategori"ye giren il sayısının 16'ya yükseldiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama programı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranında Denizli'nin de yüzde 75'i geçtiğini belirten Koca, "Böylece 'mavi' il sayımız 16'ya ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım." ifadesini kullandı.