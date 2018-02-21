Flaş açıklama! 'ABD'nin bölmeye çalışması...'

Slovenya Dışişleri Bakanı Karl Erjavec ile Moskova 'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, "Suriye'deki Kürt nüfusun bir kısmının bir süre önce özerklik açıklaması yapması, çözüme katkı sunmadı. ABD ve uluslararası koalisyonun Kürtlerin özerkliğine destek vermek ve Şam 'a bağlı olmadığı belirtilen bölgelerde yerel yönetimler kurulmasını desteklemek için attığı adımlar da çözüme katkı sunmadı" dedi.

'TÜM DIŞ AKTÖRLER ŞAM'LA DİYALOG KURMALI'

Afrin'deki durumu da değerlendiren Lavrov, tüm dış aktörlere Şam'la diyalog kurma çağrısı yaptı.