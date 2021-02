Flamingolar, Düden Gölü'ne bu yıl erken geldi

Kulu ilçesinin 5 kilometre doğusunda ve yakınındaki Tuz Gölü'nün kuzeyinde yer alan, halk arasında 'Kulu Gölü' olarak da bilinen Düden Gölü, 860 kilometrekare alana sahip, kapalı ve sığ olma özelliği taşıyor.

'KAYGILIYIZ'

'GÖLDE SU AZALDI'

Yağışların yetersiz olması nedeniyle göldeki suyun da azaldığına dikkat çeken Uludağ, ''İklim kurak. Kar ve yağmur yağış yetersiz. Gölümüzde su her geçen gün azalıyor. Kızılırmak 'tan buraya su verilmesi yönünde proje olduğunu duyuyoruz; ama bu projelerin bir an önce hayata geçirilmesi lazım. Ne olur, bu flamingolara sahip çıkalım. Bu dünyamızın bize vermiş olduğu çok güzel hediye. Bunun yanında burada 160'a yakın kuş çeşide vardı; ama şu an baktığımızda bu kuş çeşidinin olmadığını görüyoruz. Yakında bu flamingolarda olmayacak. İsteğimiz, Kızılırmak projesinin bir an önce bölgemize kazandırılmasıdır'' diye konuştu.