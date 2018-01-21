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FKÖ'den ABD ile ilişkileri kesme çağrısı

AA |  21 Ocak 2018 Pazar - 21:31 | Son Güncelleme : 21 01 2018 - 21:31

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Salih Rafet, Mısır ve Ürdün başta olmak üzere, tüm Arap ülkelerine Kudüs kararı dolayısıyla ABD ile ilişkilerini kesme çağrısı yaptı.


FKÖ Yürütme  Komitesi Üyesi  Rafet, yaptığı yazılı açıklamada Mısır ve Ürdün başta olmak üzere tüm  Arap ülkelerine, Arap zirvelerinde alınan "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak  tanıyan ülkelerle ilişkilerini kesme" kararları gereği ABD ile ilişkilerini kesme  çağrısında bulundu.
 
FKÖ üyesi ayrıca bundan sonra ABD'nin İsrail-Filistin görüşmeleri için  sunacağı İsrail'in 1967'de işgal ettiği tüm topraklardan çekilmesini içermeyen  hiçbir öneriyi dikkate almama çağrısı yaptı.
 
Öte yandan Rafet, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Ortadoğu turunu  eleştirerek, "Pence'in kardeş Ürdün ve Mısır halkı tarafından karşılanması üzücü.  Özellikle de Pence'in ziyaret öncesi 'ABD'nin Kudüs kararının ardından Kudüs'ün  İsrail-Filistin müzakereleri gündeminden çıkarıldığı' yönündeki açıklamalarından  sonra buralarda karşılanması üzücü." ifadelerini kullandı.
 
Rafet'in ilişkileri kesme yönündeki açıklamalarını ABD Başkan  Yardımcısı Mike Pence'in Ortadoğu turu ile eş zamanlı yapması dikkati çekti.
 
Ortadoğu turuna dün Mısır'dan başlayan Pence, bugün Ürdün'de  bulunuyor. Pence, Ürdün'ün ardından İsrail'e geçecek.
 
  
 

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Filistin Kurtuluş Örgütü Salih Rafet Mısır Ürdün
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