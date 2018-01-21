FKÖ'den ABD ile ilişkileri kesme çağrısı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Salih Rafet, Mısır ve Ürdün başta olmak üzere, tüm Arap ülkelerine Kudüs kararı dolayısıyla ABD ile ilişkilerini kesme çağrısı yaptı.

