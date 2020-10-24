Fiziksel ağrılara manuel terapili çözüm

İzmit'te fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinde vücut ağrılarından kurtulmak isteyenlere ameliyatsız, iğnesiz ve ilaçsız bir tedavi yöntemi olan elle uygulanan manuel terapi yapılıyor. Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Ahmet Dinç, manuel terapinin koronavirüs sürecine bağlı yaşanan hareketsizlik sonucu ortaya çıkan birçok omurga ve eklem problemlerinde etkili bir tedavi yöntemi olduğunu söyledi.

Koronavirüs sürecinde evden çalışma ile birlikte hareketsizlik de arttı. Bu durum, bel, boyun ağrı ları, kas sorunları, eklem ağrıları ve boyun düzleşmesi gibi birçok sorunu da beraberinde getirdi. Ağrılarından kurtulmak isteyenler ameliyatsız, iğnesiz ve ilaçsız bir tedavi yöntemi olan manuel terapiye ilgi göstermeye başladı. Manuel terapinin hızlı ve güvenli bir tedavi yöntemi olduğunu söyleyen Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Ahmet Dinç, "Pandemi döneminde özellikle hareketsiz kalmaya, sportif faaliyetlerimizi askıya almaya bağlı olarak kilo alma durumları ortaya çıktı. Hareketsiz kalmanın getirdiği en önemli sıkıntılardan birisi, omurga ve eklemler üzerinde ciddi problemler yaşanması. Bu durumlarda kullandığımız en önemli tedavilerden birisi de manuel terapi uygulamaları. Bu uygulama hem hızlı hem de güvenli bir tedavi yöntemi olarak oldukça etkili oluyor. Koronavirüs sürecine bağlı olarak ortaya çıkan hareketsizlik sonucu birçok omurga ve eklem problemlerinde gerçekten etkili bir tedavi yöntemi olarak kullanılıyor. Manuel terapi, kelime anlamı olarak elle tedavi anlamına geliyor. Çok eski zamanlardan beri bilinen ve kullanılan bir tedavi yöntemidir. Hiçbir şekilde bir ilaç, iğne ya da başka bir girişim gerektirmeyen, sadece elle uygulanan bir tedavi yöntemidir" dedi.

'HASTAYA UYGUN TEKNİKLER UYGULANIYOR'

Manuel terapinin özel teknikler içeren ve tamamen el ile uygulanan bir terapi yöntemi olduğunu belirten Uzman Fizyoterapist Barış Zorbozan, "Manuel terapi ile özellikle eklemlerde blokaj olarak adlandırılan hareket kısıtlarını ve kas gibi yumuşak dokulardaki gerginlikleri ve kasılmaların giderilmesi hedeflenir. Son zamanlarda koronavirüs nedeniyle artan hareketsiz yaşamla beraber omurga problemleri de yaşanmaya başlandı. Manuel terapinin en etkili olduğu alanlardan bir tanesi de omurga problemleridir. Manuel terapide hasta öncelikle detaylı bir taramadan geçiyor ve sonrasında değerlendirme sonucunda hastaya uygun olan teknikler belirlenerek uygulanıyor. Tedavilerde tamamen kişiye yönelik özel egzersizler uygulanıyor. 8 ile 10 seans arasında bir tedavi süresi var ve bazen tek seansta bile ağrı şikayetlerinin büyük bir kısmını giderebiliyoruz" diye konuştu.

'SEANSLAR KATILDIKTAN SONRA AĞRILARIM AZALDI'

Yaklaşık 5 seans manuel terapi ile ağrılarının azaldığını söyleyen Esin Güngör, "Koronavirüs sürecinde sürekli evde masa başında çalıştığım için sürekli ağrılarım ve boynumda tutulmalar oluyordu. Bu yüzden manuel terapiye başladım. Şu anda 5 seans oldu ve çok iyi ilerliyor. Çok memnunum. Başlarda çok tedirgindim ama seanslara geldikten sonra ağrılarımın azaldığını ve rahatladığımı hissediyorum. Herkese tavsiye ederim" dedi.