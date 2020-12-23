23 Aralık 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.415 0.69 EURO 9,3050 -0.08
USD 7,6420 -0.23 ALTIN 457,590 -0.08
CANLI BORSA
TÜMÜ

Market poşetlerine zam yapılmayacak

AA |  23 Aralık 2020 Çarşamba - 15:10 | Son Güncelleme : 23 12 2020 - 15:26

Herkes merak ediyordu. Yeni yılla birlikte fiyatların yükselmesi bekleniyordu. Bakanlıktan konu ile ilgili açıklama geldi. Ücret artışı olmayacak. 2021 yıl sonuna kadar aynı fiyatlar geçerli olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca satış noktalarında plastik poşetlerden alınan ücretler, yeni yılda da 25 kuruş olacak.


Geçtiğimiz 2019 yılının başında bilindiği gibi market poşetlerinin ücretli olması kararlaştırılmıştı. 1 Ocak 2021 ile beraber market poşetlerine zam geleceği düşünülüyordu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada poşetlerin 25 kuruştan satılmaya devam edeceği vurgulandı.
 
Alınan bilgiye göre, Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin  Usul ve Esaslar'da Bakan Oluru ile güncelleme yapıldı.
 
Buna göre, 17 Aralık 2020'de ilgili sektör ve sivil toplum kuruluşları  temsilcilerinin katılımıyla çevrimiçi platformda gerçekleştirilen Plastik Poşet  Komisyonu toplantısında görüşülen konular da dikkate alınarak, 1 Ocak 2019'dan  itibaren yürürlükte olan Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve  Esaslar'da yapılan güncellemeyle, "2021 yılı plastik poşetlere uygulanacak taban  ücret adet başına vergiler dahil 25 kuruştur. 1 Ocak 2021'den başlayarak yıl  sonuna kadar ise satışa tabi tüm poşetler için uygulanacak ücret adet başına  vergiler dahil 25 kuruş olup daha az veya daha fazla ücret uygulanamaz." hükmüne  yer verildi.
 
 Sadece Bakanlıkça belirlenen sıfır atık logosu ve çevreci sloganlar  kullanılacak
 
Ayrıca güncelleme ile açık satılan gıdaların hijyenini sağlamak için  satış noktalarında ücretsiz verilen plastik poşetlere alternatif olarak  kağıt/karton içerikli torbaların da sunulması zorunluluğu getirildi.
 
Ücretli poşetlerin bir yüzeyinde sadece Bakanlıkça belirlenen sıfır  atık logosu ve çevreci sloganların kullanılması zorunluluğu da getirildi.
 
Sıfır atık logosu ve çevreci slogan kullanımı düzenlemesine uygun  poşetlerin uygulamaya dahil edilmesi için 1 Temmuz 2021'e kadar geçiş süreci  öngörüldü.
 
Bu tarihe kadar halihazırda üretilmiş ve kullanımda olan plastik  poşetlerin atık haline gelmeden tüketiminin sağlanmasına imkan tanındı. 1 Ocak  2022 itibarıyla bu kriterleri sağlamayan poşetlerin satışı yasaklandı.
 
  
 

ETİKETLER

poşet market poşedi market poşedi kaç lira
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.