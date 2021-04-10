Fiyatlar yüzde 25 arttı! Vatandaşa kötü haber

Marketlerde gıda fiyatlarına zam geldi. Fırsatçılar düğmeye bastı. Vatandaşlara Ramazan öncesi kötü haber. 8 günde 40 ürünün 25'inin fiyatı arttı. Marketlerde 8 günde en çok fiyat artışı yüzde 25.87 ile karnabaharda yaşandı.

Ramazan öncesi alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar market raflarında şoke oldu. Gıdada zam düğmesine basıldı. 8 günde marketlerde 40 ürünün 25’inin fiyatı arttı. Üreticimarket fiyat farkı 8 kata kadar ulaştı.

Gıdada Ramazan öncesi fiyat hareketliliği başladı. 8 günde marketlerde 40 üründen 25'inin fiyatı artarken, üreticiden sofraya fiyat uçurumu 5 kattan 8 kata kadar çıktı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar , geçen ay sonuna kıyasla üretici ve market fiyat farkının 8 kata kadar ulaştığını belirterek, "Bir önceki ay üretici market fiyat farkı 5 kata ulaşmıştı. Üreticilerimiz ürününü düşük fiyata satarken, tüketicilerimiz pahalıya tüketmektedir" dedi.

Ramazan öncesi market fiyatlarına bakıldığında; 30 Mart-7 Nisan arasında geçen 8 günlük süreçte 3 üründe fiyat değişimi görülmezken, 12 üründe azalma, 25 üründe ise fiyat artışı olduğuna dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

FIRSATÇI HORTLADI

Marketlerde 8 günde en çok fiyat artışının yüzde 25.87 ile karnabaharda yaşandığını belirten Bayraktar, üretici-market fiyat farkında ilk sırayı ise yüzde 696.59 ile patatesin aldığını söyledi.

Bayraktar, "Bu yıl ve geçen yıl Ramazan öncesindeki fiyatlara göre; markette 33 üründe fiyat artışı, 6 üründe düşüş olmuştur. Geçen yıl Ramazan öncesine göre markette en fazla fiyat düşüşü yüzde 59.81 ile patateste görülmüştür. En fazla fiyat artışı ise yüzde 75.18 ile sivri biberde yaşandı" dedi. (Takvim)