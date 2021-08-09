Fiyatlar vatandaşın tercihini etkiliyor, markalar değişiyor

Yapılan araştırma tüketici davranışlarını ortaya çıkardı. Fiyatların yükselmesi marka değişikliklerine neden oluyor.

Araştırma şirketi Areda Piar, kahvaltı sofralarımızın vazgeçilmez lezzeti peynir üzerine bir araştırma yaptı. Buna göre katılımcıların yüzde 57.5'i en çok beyaz peyniri tercih ettiğini belirtirken, yüzde 61.2’si de fiyatın yükselmesi halinde marka tercihini değiştirebileceğini ifade etti.

Peynir üzerine yapılan Benim Markam Araştırması 1-4 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi. Türkiye genelini temsil eden NUTS-2 istatistiksel bölgeleme sistemine göre seçilmiş 26 ilde cinsiyet, yaş, eğitim ve SES (Sosyo-Ekonomik Statü) grupları dikkate alınarak toplamda bin 66 kişi katıldı. Çalışma, kantitatif araştırma yöntemlerinden Bilgisayar Destekli Web Anketi (CAWI) ile gerçekleştirildi.

PEYNİRİN BEYAZINI TÜKETİYORUZ

Araştırmada yer alan ‘En çok hangi peynir türlerini tüketiyorsunuz’ sorusuna katılımcıların yüzde 57.5'i beyaz peynir, yüzde 45.5'i kaşar peyniri ve yüzde 42.1 ezine peyniri cevabı verdi. Aynı soruya vatandaşların yüzde 24.4'ü süzme peyniri derken diğer yanıtlar şöyle şekillendi:

"Çeçil peyniri yüzde 16.6, İzmir tulumu yüzde 13.8'i, Erzincan tulumu yüzde 12.6, keçi peyniri yüzde 10.4, lor peyniri yüzde 7, dil peyniri yüzde 4.5, Van otlu peyniri yüzde 2, Kars kaşarı yüzde 0.9."

PEYNİR REKLAMLARI TERCİHİMİZİ ETKİLEMİYOR

‘Peynir tercihlerinizde marka tercihinizi etkileyen faktörler hangileridir’ sorusuna katılımcıların yüzde 66.7'si 'tat ve lezzet' derken, yüzde 47.4'ü ürünün fiyatı cevabı verdi. İlgili soruya verilen diğer yanıtlar şöyle sıralandı:

"Güvenilirlik yüzde 44.1, kalite-fiyat istikrarı yüzde 33.4, besin içeriği yüzde 21.6 ürün çeşitliliği yüzde 12, erişim kolaylığı/kolay bulunabilirliği yüzde 11.6 raf konumu yüzde 6.1, ürünün ambalaj türü/rengi yüzde 2.3, tavsiye yüzde 1.8, reklam/tanıtım/promosyon yüzde 0.2."

FİYAT YÜKSELİRSE TERCİH DEĞİŞEBİLİR

Araştırmada yer alan ‘Peynir tüketiminizdeki marka tercihinizi hangileri etkiler/etkileyebilir?’ sorusuna vatandaşların yüzde 61.2'si fiyatının yükselmesi cevabı verdi. Aynı soruya katılımcıların yüzde 60.3'ü kalitenin düşmesi cevabı verirken diğer yanıtlar şöyle şekillendi:

"Hileli/ayıplı ürün üretilmesi yüzde 39, ürüne erişimde zorluk yüzde 16.7, başka markaların yeni ürünler çıkarması yüzde 8.8, yeni ürün çıkaramamak yüzde 5.1."

MARKALAR BEKLENTİYİ KARŞILIYOR

Araştırmada ayrıca, ‘Peynir tercihinde bulunduğunuz marka beklentilerinizi karşılamakta yeterli midir’ şeklinde oldukça kritik bir soru yöneltti. Tüketicilerin markalar hakkındaki görüşlerine ışık tutan soruya, vatandaşların yüzde 60.4'ü yeterli yanıtı verdi. Aynı soruya vatandaşların yüzde 14.4'ü çok yeterli derken, yüzde 9.8'i az yeterli, yüzde 15.4'ü yetersiz cevabı verdi.

PEYNİRE GÜVENMEK İSTİYORUZ

Peynir araştırmasına katılan vatandaşlara, ‘Peynir tercihinizde hangisi sizin için en önemlidir’ şeklinde yöneltilen soruya, yüzde 47.6 'güven' cevabı verildi. İlgili soruya beğeni yanıtı verenlerin oranı yüzde 40.7 olurken, tercihini sadakatten yana kullananların oranı ise yüzde 11.7.