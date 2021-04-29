Fiyatlar tavan yaptı! Tam kapanma öncesi ikiye katlandı

Türkiye genelinde koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanacak 17 günlük "tam kapanma" öncesinde hareketlilik yaşanıyor. Ülke genelinde semt pazarları, alışveriş mağazalarının bulunduğu caddeler ve otogarda, kapanma öncesindeki son günde yoğunluk arttı. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan ve bugün başlayıp 17 Mayıs'a kadar sürecek olan 'tam kapanma' öncesinde Antalya kent merkezinde hareketlilik yaşandı.