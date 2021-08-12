Fiyatlar resmen fırladı! Yüksek fiyat emsal oldu, artık...

Fiyatlar uçuşa geçti. Her geçen gün gelen zam nedeni ile vatandaşlar mağduriyet yaşıyor. Yüksek fiyatlar emsal olmaya başladı. Azalan kiralık evler ve artan fiyatlar konut piyasasında sorun oluşturuyor. Özellikle yeni evlenen çiftlerde kiralık ev arayışı kaygı yaratıyor; evlenecek olanlar ‘Tek dert kiralık ev’ diyor. ‘Memur kefil’ beklentisi de yine gündemde...

Konut piyasasında kiralık evler gündemdeki yerini koruyor. Azalan arza karşı artan talep nedeniyle kiralık ev bulmak oldukça zorlaştı. Bazı semtlerde artan kentsel dönüşüm de kiralık ev arayışını çeşitli semtlere yaydı. Bu zorluğu fırsata çevirenler ise, piyasada fiyatları oldukça yukarı çekti. İstanbul’un herhangi bir ilçesinde, gelir grubu ayırmaksızın kiralık fiyatlarında çok hızlı bir artış olduğu görülüyor.

2+1 daireler için 2 bin ila 2 bin 500 lira kira fiyatları olağan hale geldi. Bu artış, özellikle asgari ücretli ve öğrenciler için sıkıntıları beraberinde getiriyor. Diğer yandan ise, fiyatları artıranların ‘memur kefil’ beklentisi yeniden kendini gösterdi! Yanı sıra ‘bekara, öğrenciye ev vermeyen’ ev sahipliğinde de artış var. Emlak çıların ifadelerine göre, ev sahipleri, artırdıkları kiraları düzenli ödeyebilecek gelir düzeyi yüksek kişileri tercih ediyor.

‘Evlendik ama...’

Konuyla ilgili pek çok emlakçı ve ev arayışında olan kişiler gazetelere dertlerini anlatan e-postalar iletiyor. Yanı sıra sosyal medyada da sık sık sorunlar dile getiriliyor. Yaz aylarında başlayan normalleşme ile bu kapsamda en büyük sorunu yaşayanlardan biri de yeni evlenecek çiftler oluyor. İstanbul başta olmak üzere artan fiyatların çeşitli illerde etkili olduğu görülüyor. Kiralık ev arayan yeni evli bir çift, “İstanbul Yenibosna’da ev bakıyorduk. Bulamadık. O arada düğün tarihimiz geldi evlendik. Ailemizin yanındayız. 2+1 bir ev için istenen kira 3 bin lirayı aşıyor. Tek nedeni ise binanın yeni yapılmış olması. Aynı yerde eski, bakımsız, deprem yönetmeliğinden önce yapılan evler ise 2 bin liranın üzerinde. Üstelik kiralık çok az olduğu için buna bir de memnun olmanızı bekliyorlar” diyerek dertlerini anlatıyor.