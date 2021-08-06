Fiyatlar ikiye katlandı! Karaborsaya düştü

FİYATLAR YÜZDE 100 ARTTI

Diyarbakır'da yıllardır ahşap ürün imalatı yapan Mehmet Can Mızrak, yangınlarla ilgili önlem alınmasını gerektiğini belirterek, "Ahşap ürünlerimizi, gürgen, kayın keresteden yapıyoruz. Çocukluğumdan beri bu mesleği yapıyorum. Orman yangınlarından sonra işlerimiz kırıldı, keresteler çok pahalı oldu. Kereste bulamıyoruz. Çam ağacı bin 200 TL'den 4 bin TL'ye gürgen ise 5 bin TL'ye kadar çıktı" dedi.