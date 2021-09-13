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Fiyatlar düşüyor! Kilosu 20 TL'den satışta

AA |  13 Eylül 2021 Pazartesi - 12:20 | Son Güncelleme : 13 09 2021 - 12:29

Fiyatların düşmesi öngörülüyordu. Beklenen oldu. Kilogram fiyatı 20 liraya düştü. Denizlerin kuru fasulyesi olarak adlandırılan hamsinin bol yakalanmasıyla sezon başına göre balığın satış fiyatı yarı yarıya düştü.


Fiyatlarda düşüş eğilimi sürüyor. Edirne Balık Pazarı'nda sezon başında kilogramı ortalama 40 lira olan  hamsi, bolluk dolayısıyla 20 liradan satılmaya başladı.
 
Hamsi bolluğu tezgahları şenlendirirken hem balıkçıların hem de  vatandaşların yüzünü güldürdü.
 
 Balıkçı Yasem Eren, gazetecilere, avlanma sezonunun bereketli  başladığını söyledi.
 
 
Karadeniz'e açılan balıkçıların bol hamsi yakaladığını belirten Eren,  "Havaların güzel olmasıyla balık bol çıkmaya başladı. 3 gün önce 40 lira olan  hamsinin kilosu 20 lira düştü. İğneada'da bol balık çıkıyor. Hamsinin bol  olmasından hem vatandaş memnun hem biz memnunuz. Fiyatların daha da aşağıya  düşmesini bekliyoruz." dedi.
 
Balıkçı Hamza Köksoy ise havaların güzel gitmesiyle hamsi başta olmak  üzere istavrit ve palamudun bol çıkmaya başladığını dile getirdi.
 
  Bol ve bereketli bir dönem geçirdiklerini aktaran Köksoy, fiyatların  daha da düşmesini beklediklerini kaydetti.
 
  
 
 
 
 
 
 
 

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