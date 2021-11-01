01 Kasım 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.536 0.93 EURO 11,0310 -0.75
USD 9,5220 -0.71 ALTIN 547,560 -0.45
CANLI BORSA
TÜMÜ

Fiyatlar düştükçe düştü! Hamsinin kilosu 5 lira...

AA |  01 Kasım 2021 Pazartesi - 15:42 | Son Güncelleme : 01 11 2021 - 15:42

Türkiye'nin farklı bölgelerinden balıkçılar, bu sezon bolluğuyla hem balıkçıların hem de tüketicilerin yüzünü güldüren hamsi için Rize ve Artvin açıklarına akın etti. Hamsinin kilosu 5 liradan tezgahlarda.


Rize'den ve çeşitli illerden gelen yaklaşık 100 balıkçı teknesi, hava  karardıktan sonra Rize'nin İyidere ilçesiyle Artvin'in Hopa ilçesi arasında  denize ağ seriyor.
 
Ağlara takılan hamsiler sabahın erken saatlerinde nakliye gemilerine  aktarılarak Hopa Limanı'na getirilip boşaltılıyor.
 
Nakliye gemileri balıkları sahile taşırken tekneler ava devam ediyor.
 
Nakliye gemisi kaptanı Baki Oğuz, AA muhabirine, geçmiş yıllarda  hamsinin azlığından şikayet ettiklerini bu yıl ise hamside bolluk olduğunu  söyledi.
 
Oğuz, "Bu yıl hamsi çok iyi ve iri oldu. Bereketli oldu. İlerleyen  günler için bilemiyoruz ama tahminimize göre biraz daha bolluğun devam edeceğini  gösteriyor. Allah bereket versin. Bu gün de çok iyi miktarda balık yakaladık.  İnşallah bundan sonra iyi olur. Çok insan ekmek peşinde. İnşallah bolluk devam  eder." dedi.
 
Tekne personeli Muhammed Tafralı da yaklaşık 250-300 ton hamsi  yüklediklerini belirterek, "Hamsiler gayet güzel. Sezon oldukça iyi gidiyor.  Erken başlamamıza rağmen bu şekilde hamsi beklemiyorduk ama çok güzel gidiyor.  İki üç ay daha bu şekilde devam etmesini bekliyoruz. Şimdiden tüketicilere afiyet  olsun." diye konuştu.
 
Hamsinin kilogramı balıkçı tezgahlarında 5-10 liradan satılıyor.  
 
 

ETİKETLER

hamsi balık fiyat kilo
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.