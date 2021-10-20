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Fiyatlar düştükçe düştü! 15 liradan satışta

AA |  20 Ekim 2021 Çarşamba - 15:43 | Son Güncelleme : 20 10 2021 - 15:43

Fiyatlar düşüyor. Kilosu 15 TL'den satılıyor. "Denizlerin kuru fasulyesi" olarak adlandırılan hamsinin bol yakalanmasıyla fiyatlar gerilemeye başladı.


Sezon başında 40 liradan satılan hamsinin fiyatı düşmesi hem  balıkçıları hem de vatandaşları sevindirdi.
 
Balık Pazarı esnafından Hamza Köksoy, AA muhabirine denizlerdeki hamsi  bolluğunun fiyatlara yansıdığını söyledi.
 
Hamsi bereketi yaşandığını belirten Köksoy, "Hamsinin en güzel ve bol  dönemindeyiz. Tezgahlarımız hamsiyle dolu. Fiyat 15 lira, önümüzdeki günlerde  daha da düşmesini bekliyoruz. 10 liraya düşecektir. Herkesi bol bol balık yemeye  davet ediyoruz." diye konuştu.
 
Balıkçı Yasem Eren de ucuzlayan fiyatıyla hamsiye ilgi olduğunu ifade  etti.
 
Alış veriş yapan vatandaşlarda hamsi fiyatlarının ucuzlamasından  memnun olduklarını belirtti.
 
  
 

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