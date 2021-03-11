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Fiyatlar düştü! Mayısa kadar zam yok

AA |  11 Mart 2021 Perşembe - 11:34 | Son Güncelleme : 11 03 2021 - 11:39

Herkesi çok yakından ilgilendiren açıklama! Yasak kararının kaldırılmasının ardından fiyatlar normale döndü ve mayıs ayına kadar zam yapılmayacağı duyuruldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şehirler arası otobüs taşımacılığında uygulanan yüzde 50 yolcu kapasitesi sınırlamasının kaldırılmasıyla bilet fiyatlarının da salgın öncesi dönemdeki rakamlara düşürüldüğünü belirterek, "Mayıs ayına kadar otobüs bileti fiyatlarında bir artış söz konusu değil." dedi.


TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, Kovid-19 salgını nedeniyle kademeli  normalleşme dönemine kadar seyahatlerin zorunlu hallerde ve izne bağlı olarak  yapılması ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma  kısıtlamalarının, şehirler arası yolculukları durma noktasına getirdiğini  söyledi.
 
Hava yollarının bu uygulamadan istisna tutulduğunu, daha sonra servis  araçları ve demir yolu taşımacılığında kısıtlamaların kaldırıldığını hatırlatan  Yıldırım, "Son olarak İçişleri Bakanlığının 8 Mart'ta yayımladığı genelgeyle 4925  sayılı Karayolu Taşıma Kanunu kapsamındaki taşımacılık faaliyetlerinde kapasite  kısıtlaması kaldırıldı." diye konuştu.
 
Yıldırım, Bakanlıktan belge alan şehirler arası ve turizm  taşımacılarının, gerek yer hizmetlerinde gerekse otobüslerde, hava yollarında  yapılan uygulamaların ve önlemlerin aynısını yerine getirdiğini, yolcu alımının  şehir içi toplu ulaşım araçları gibi kontrolsüz olmadığını bildirdi.
 
Yolcuların otobüse HES koduyla alındığına işaret eden Yıldırım,  otobüslerde yolcular için dezenfektan ve maske bulundurulduğunu, maske  kullanımının denetlendiğini, personelin her seferde ateş ölçümünün yapıldığını,  ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi Çalışma  Rehberi'ndeki tüm tedbirlerin uygulandığını dile getirdi.
 
Bilet fiyatlarında mayısa kadar artış yok
 
Yıldırım, otobüslerde yer olması durumunda aynı aileden olmayan  kişilerin aralıklı oturtulmasına dikkat ettiklerini belirterek, "Yolcularımız,  gönül rahatlığıyla şehirler arası yolculukta otobüslerimizi tercih edebilir."  ifadesini kullandı.
 
Kovid-19 salgını nedeniyle kapasite sınırlaması getirildiğinden çok az  yolcuyla taşımacılık yapan otobüs firmalarının maliyetlerini çıkarabilmek için  daha önce bilet fiyatlarını artırdığını anımsatan Yıldırım, şöyle konuştu:
 
 "Kapasite sınırlamasının kaldırılmasını müteakip bilet fiyatları da  salgın öncesi rakamlara düşürüldü. Mayısa kadar otobüs bileti fiyatlarında artış  söz konusu değil. Sektörde her yıl mayısta bilet fiyatlarında düzenleme  yapılıyor. Buna karşın bu yıl da bazı firmalarımız mayısta fiyat artışı yapmayı  düşünmüyor."
 
"Otogar çıkış ücretleri, sektör normale dönünceye kadar alınmamalı"
 
Yıldırım, kademeli normalleşmenin başlamasıyla Türkiye genelinde  otogarların otobüslerden çıkış ücreti almaya başladığına dikkati çekerek şunları  kaydetti:
 
"Otobüslerimiz tam kapasite çalışmaya başladı ancak üniversitelerin  uzaktan eğitim vermesi, tatil döneminin olmaması nedeniyle hala otobüslerimiz  dolmuyor. 2019 yılında yıllık 200 milyon yolcu taşıyan otobüslerimiz, bu dönem  yıllık 50 milyon yolcu taşıyor. Biz hala yolculuklarda otobüsün masraflarını bile  çıkartamıyoruz. Bu nedenle belediyelerimizden ricamız, sektör biraz  toparlanıncaya kadar otogar çıkış ücretlerini kaldırmaları ya da yüzde 50  indirimli almalarıdır."
 
Otobüs firmalarının otogarlarda ödedikleri kiraların da indirimli  alınması talebinde bulunan Yıldırım, işler normale dönüp işletmeler kazanmaya  başladıklarında gerekli ödemelerin fazlasıyla yapılacağını dile getirdi.
 
Yıldırım, yolcu kapasitesi sınırlamasının kaldırılmasına rağmen  üniversitelerde uzaktan eğitim verilmesi nedeniyle yolcu hareketliliğinin  artmadığına işaret ederek, "2 Temmuz itibarıyla okullar tatil edilecek. Biz de  sektörün bu tarihten sonra hareketlenmesini bekliyoruz." dedi.
 
  
 

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