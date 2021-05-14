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Fiyatlar belli oluyor! Tamamı alınacak, bayramdan sonra...

AA |  14 Mayıs 2021 Cuma - 12:28 | Son Güncelleme : 14 05 2021 - 12:28

Bakan Pakdemirli güzel haberi duyurdu. Fiyatlar bayramdan sonra belli olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bayram sonu, Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından üreticilerimizi memnun edecek seviyede TMO alım fiyatları açıklanacak." dedi.


Bakan Pakdemirli, Bakanlık personeliyle video konferans yöntemiyle  gerçekleştirdiği bayramlaşmada, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için 150  binden fazla personelle 81 il ve 922 ilçede yoğun gayret gösterdiklerini  bildirdi.
 
Bu yıl etkisini göstermeye başlayan kuraklığın, Güneydoğu Anadolu  Bölgesi'nde yerel olarak başladığını dile getiren Pakdemirli, şöyle devam etti:
 
 "Şu anki veriler bölgesel kuraklık yaşandığı yönünde. Geçen yıl  bitkisel üretimde Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırsak da bu yıl kuraklık  nedeniyle hububat üretimimizde geçen yıla göre bir miktar düşüş gerçekleşeceğini  tahmin ediyoruz. Anadolu'nun kaderi olan kuraklık ile yaptığımız etkin mücadele  sayesinde bu yıl üretimde çok büyük bir kayıp yaşamadan sezonu tamamlamak için  yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca, sulamaya açılacak yeni tarım alanlarıyla  birlikte   kuraklığın etkisini de azaltmayı hedefliyoruz. Tabii bu hasat  döneminde üreticimizin kuraklıktan en az seviyede etkilenmesi için sizlerin  sahada, çiftçimizin yanında olması oldukça önemli. Kuraklıktan dolayı, olası  hasar tespitlerini hızlıca yaparak Bakanlık Merkeze bildirmeniz, yapacağımız  çalışmaların ve desteklerimizin etkinliğini daha da artıracaktır."
 
Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrasında tarımsal  desteklerde artışın yanında etkin müdahale alımları yürüttüklerine işaret ederek,  son 3 yılda tarımsal destekleri yüzde 65 artışla 24 milyar liraya çıkardıklarını  söyledi.
 
Müdahale alımlarında üretici dostu politikalar yürüttüklerini ve bunu  da müdahale kurumlarını zarar ettirmeden yaptıklarını belirten Pakdemirli,  "Bayram sonu, Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından üreticilerimizi memnun edecek  seviyede TMO alım fiyatları açıklanacak. Üreticilerimiz tarafından TMO'ya arz  edilecek hububat ve bakliyat ürünlerinin tamamı TMO tarafından alınacaktır.  Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da hububat ve bakliyat alımlarının sorunsuz ve  başarılı bir şekilde yürütüleceği konusunda emin olarak yeni hasat ve alım  döneminin memleketimiz, üreticilerimiz ve Bakanlığımız için hayırlı olmasını  dilerim." dedi.
 
 "Bugüne kadar 150 bin ton patates ve 32 bin ton kuru soğan dağıttık"
 
Ramazan ayının başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın  talimatıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılması için TMO'yu patates ve kuru  soğan tedariki ve dağıtımı için görevlendirdiklerini anımsatan Pakdemirli,  "Başarıyla yürüttüğümüz bu çalışma ile yeni hasat dönemi öncesi üreticilerimizin  ellerindeki ürünlerin israfını önledik ve bu ürünleri ihtiyaç sahibi ailelerimize  dağıttık. Bugüne kadar 81 ilimizde toplam 150 bin ton patates ve 32 bin ton kuru  soğanın dağıtımını gerçekleştirdik. Böylece, hem üreticimizin depolarındaki  ürünlerin israf olmasını önlemiş olduk hem de gelecek sezonda üretim yapma  isteklerini de güçlendirdik." diye konuştu.
 
Bakan Pakdemirli, hava sıcaklığının artmasıyla orman yangınları  konusunda hassas bir döneme girildiğine dikkati çekerek, bu yıl da meteorolojik  şartlara göre yangın riskinin yüksek olacağının tahmin edildiğini dile getirdi.
 
Yangınla mücadelede 4 insansız hava aracı (İHA) ve ilk kez insansız  helikopter kullanılacağını belirten Pakdemirli, haberleşme sistemini daha  sağlıklı hale getirmek için bu yıl Yangın-Cell uygulamasını kullanmaya  başlayacaklarını bildirdi. Bakan Pakdemirli, "Ekiplerimizin yangın mahalline daha  kısa sürede ulaşması için Orman Navigasyon Sistemi'ni de bu yıl kullanmaya  başlıyoruz." ifadelerini kullandı.
 
 "Rekolteyi takip edin"
 
Bakanlık personelinden sık sık sahada, çiftçilerin yanında olmalarını  ve salgın sürecinde tarımsal faaliyetlerin kesintiye uğramaması için süreci takip  etmelerini isteyen Pakdemirli, şunları kaydetti:
 
"Çiftçilerimizin, üreticilerimizin tarımsal kuraklıktan en az seviyede  etkilenmesi yönünde çalışmalarınızı yoğunlaştırın. Çiftçilere alternatif gelir  getiren, ürünlerin katma değerini artıran projelerle bizlere gelin. Tarımsal su  kullanım planlaması yaparak gerekli tüm tedbirleri alacak çalışmaları yapın.  Çalışma bölgenizde, yerel dinamikleri de hayata geçirerek ekilmedik bir karış  toprak bile bırakmamalıyız. Üreticileri, doğru ve karlı üretime, verimli  çeşitlere yönlendirelim. Demonstrasyonlar yaparak bu çeşitleri sahada çiftçimize  gösterelim. İşlemeli tarıma elverişli olmayan eğimli tarım arazilerini üretime  açmak konusunda çalışmalar yapalım. Hazine arazilerini üretime kazandırmak için  her bir boş araziyi tespit ederek üretime kazandıralım. Hububatta hasadın  başladığı bu dönemde ilinizin bitkisel ürünlerinin rekoltelerinin takip edilmesi  ve olası riskleri ve çözüm önerilerini ilgili birimlere bildirin. Hasat  kayıplarını engelleyecek şekilde biçerdöver kontrollerinin etkin yapılmasını  sağlayın. Çünkü bir danenin bile kaybına izin verilmemesi, bu yılın en önemli  çalışmalarından bir tanesidir."
 
Pakdemirli, halkın sağlığını tehlikeye sokan gıda üretim ve satış  yerlerinin gözünün yaşına bakılmamasını da istedi.
 
"Algı operasyonları yürütülüyor"
 
 Kayıp-kaçak oranı ve atık su sorunlarını çözmeyen belediyelerin Devlet  Su İşlerinden (DSİ) içme suyu yatırımına ilişkin talepte bulunmamalarının  sağlanmasını isteyen Pakdemirli, "Tarımda kullanılan atık su oranı olan yüzde  3'ü, yüzde 10'a nasıl çıkarırız, çıkarmak için ne gerekli? Pilot illerde yapılan  çalışmalar dışında Türkiye geneli için çözüm bulunmalı. Uygun olan DSİ  taşınmazlarının satış ve benzeri yöntemlerle değerlendirilip yatırımlara ilave  ödenek sağlanması hususunda çalışma yapılmalı." dedi.
 
Pakdemirli, orman yangınları konusunda kamuoyunda "gerçek dışı algı  operasyonları" yürütüldüğüne işaret ederek, "Sizlerin bu konuda kamuoyunu doğru  bilgilendirmeniz şart. Bu sebeple yangında zarar gören yerlerde yapacağınız  ormana dönüştürme faaliyetlerinizi topluma sunmanız, sosyal medya aracılığıyla  duyurmanız büyük önem arz ediyor." dedi.
 
  
 

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