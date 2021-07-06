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Fiyatlar artıyor! Makas açılıyor! İşte en ucuz otomobil fiyatları
Otomobil fiyatlarındaki artış pandemi koşulları ve arz sıkıntısı nedeniyle sürüyor. En ucuz ile en pahalı araçlar arasındaki makas giderecek açılıyor. Art arda gelen zamların ardından en düşük otomobil fiyatı da belli oldu. Listede Volkswagen’den BMW’ye, Opel’den Fiat’a birçok marka var...
Otomobil satışları her geçen ay rekor kırıyor ama fiyatlarda da yukarı yönlü hareketlenme devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle bir süre kapalı kalan otomobil fabrikaları şimdi de çip krizinden dolayı üretim yavaşlatıyor. Bazıları da üretime geçici olarak ara veriyor. Arz kısıntısı, pandemi koşulları, dövizdeki dalgalanma otomobil fiyatlarında yükselişe neden oluyor.
İşte en ucuz sıfır otomobiller:
İşte en ucuz sıfır otomobiller: