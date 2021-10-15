Fiyatlar 999 TL’den başlıyor! İkinci el cep telefonunda satış patlaması...

Yeni düzenlemeler ve kur artışı nedeniyle ikinci el cep telefonlarına talep fırladı. Türkiye’de yılda ortalama 20 milyon telefon el değiştirirken, 10 milyar TL’lik ekonomi yaratılıyor.

Yenilenmiş cep telefonu satmak için zincir kuran Easycep CEO ’su Mehmet Akif Özdemir, teknoloji ilerlediği için cihazların ömürlerinin de arttığını belirterek, “Bir telefon ortalama 3-4 kez el değiştiriyor. Türkiye’de yılda ortalama 20 milyon telefon el değiştiriyor. Tablet ve bilgisayar için ise bu sayı 1.5 milyon” dedi.

Pandemi ve kur artışının ikinci ele talebi çok arttırdığını dile getiren Özdemir, “Pandemi ile gelen kısıtlamalar insanların telefonda daha çok vakit geçirmesine neden oldu. Bu nedenle telefonlarını bir üst modele taşımaya istekli olan kişi sayısı arttı. Kurdaki tırmanış da insanları akıllı alışveriş tercihleri yapmaya zorluyor. Yenilenmiş telefonda 999 TL’den başlayan ve 12 bin TL’ye kadar uzanan bir geniş bir fiyat aralığında ürünler var. Kurun artışı talebi doğrudan etkiliyor. Kur arttıkça yenilenmiş elektroniğe talep de artıyor” diye konuştu.

Özdemir, sektöre getirilen regülasyondan dolayı da çok mutlu olduklarını kaydederek, “Bu lisans sayesinde yenilenmiş elektronik satışı merdiven altı olmaktan çıkıp bir sektör haline gelecek. Mağduriyetlerin önüne ancak böyle geçilebilir. İnsanlar aldıkları cihazda nasıl yenilemeler olmuş, cihazın durumu nedir bilmeyi ve garantili bir cihaz almayı hak ediyor” ifadelerini kullandı.

Kayıt dışı azalacak

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, bugüne kadar ikinci el cep telefonlarının suistimale açık olduğunu anımsatarak, şunları söyledi: “Tamamen kayıt dışı hizmet veriliyordu. Vatandaşın burada ciddi mağduriyeti, devletin de ciddi vergi kaybı vardı. Haksız rekabetle de sektörün gelişimi olumsuz etkileniyordu. 2020 yılında çıkan yönetmelikle ikinci ele yenilenmiş ve sertifikalı ürün standardı geldi. Testlerden geçerek sekiz firmamız lisans aldı. Artık yenilenmiş ürünler sertifikalanmış şekilde satılacak. Geçmişte suça karışmış cep telefonu satın alma tehlikesi vardı artık bu ortadan kalktı. Pek çok kişi de bu nedenle eskiyen telefonunu çekmecede sakladı. Sektör için avantaj oluştu. Bu alanda hacimde artış bekliyoruz. Türkiye’de farklı yollarla el değiştiren cep sayısı milyonları buluyor. Bu ticarete yansıyacak. İkinci el cep telefonu pazarının büyüklüğü 10 milyar TL’yi geçiyor. KDV indirimiyle bir milyar dolara yakın da israfın önüne geçilecek. Vatandaşın mağduriyeti de azalacak.”

Alırken bunlara dikkat

İkinci el cep telefonu alırken dikkat edilmesi gerekenler ise şöyle:

- Güvenilir kanaldan alın.

- Fiyatına dikkat edin. Piyasa fiyatının çok altında telefonlardan uzak durun.

- IMEI kaydını sistemden kontrol edin.

- Ekranını ve dokunmatiğini test edin.

- Ekranda ve kenarlarda çizik ve çatlak var mı kontrol edin.

- Kamera ve mikrofon kontrolü yapın.

- AnTuTu ve GeekBench gibi uygulamalarla performans testi yapın. Bunlar pil durumunu, kamera performansını, oyun oynarken donup donmayacağını gösterir.

- Parçaları değişmiş telefonları tercih etmemeye çalışın. (Milliyet/Hanife Baş)