Fiyatlar 3 kat arttı! Tek tek tespit ediliyor, Ramazan fırsatçıları...

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte gıda ürünlerinde fahiş fiyat artışı yapan firma ve işletmeler ortaya çıkmaya başladı. İçişleri Bakanlığının da bugün yayınladığı Ramazan Genelgesi'nde dikkat çektiği konuyla ilgili Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, fırsatçıların hile yöntemlerini sıralayarak, vatandaşlara çok önemli uyarılar yaptı.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu firma ve işletmelerin fahiş fiyat artışı ile vatandaşı mağdur etmesiyle ilgili sabah .com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Aydın Ağaoğlu, "Her Ramazan ayında olduğu bu Ramazan ayında da gıda fiyatlarında artışlar görüldü. Sebze, meyve, bakliyat artışları bir ara dövizdeki artışa bağlanmak istendi. Ama görüldü ki bu fırsat çıların işi." dedi.

"GIDA ÜRÜNLERİNİ STOKLUYORLAR"

Aydın Ağaoğlu, "Fırsatçılar Ramazan yaklaşırken, piyasada bir takım gıda ürünlerinin stoklarını yapıp daha sonra bayatlamış ürünlerde dahil olmak üzere paketleyip bunları piyasaya sürüyor. Genellikle de Ramazan erzak kolisi yardımı yapan işveren ve hayırseverler tarafından dağıtılacak kolilerin içine bu bozulmuş ya da bozulmaya yüz tutmuş gıda ürünleri koymakta beis görmüyorlar." diye konuştu.

"3 KATINDAN FAZLA BİR FİYATLA SUNULUYOR"

Aydın Ağaoğlu gıda fiyatlarındaki fahiş fiyat artışı hakkında Ticaret Bakanlığın aldığı önlemlere dikkat çekerek; "Örneğin biz bugün; Ramazan arefesi diye Erenköy Meyve Sebze Hali'ne gittik. 1 lira olan ıspanak markete gidip baktığımızda tüketiciye 6 liradan satılıyor. Keza domates üreticiden 1.6 liraya alınmış aracı tarafından 2.8 liraya markete verilmiş. Markette bunu 5 liradan etiketleyip tüketiciye sunmuştu. Görüldüğü gibi üreticiden 1.6 liraya alınmış ürün tüketicinin filesine 3 katından fazla bir fiyatla intikal ediyor." ifadelerini kullandı.

"TİCARET BAKANLIĞININ ALDIĞI ÖNLEMLER VAR"

Aydın Ağaoğlu, "Bununla ilgili Ticaret Bakanlığımızın aldığı önlemler arasında en önemlilerinden biri de mobil tüketici uygulamasıdır. Tüketiciler, bu uygulamayı akıllı telefonlarına indirerek, gördükleri haksız fiyat artışlarını elektronik ortamda aktararak, bu tür haksız fiyat artışları ile ilgili mücadelede üzerlerine düşenleri yapabilirler.

Ticaret Bakanlığı bir de 'Haksız Fiyat Artışı Değerlendirme Kurulu' oluşturdu. Özellikle gıda ürünleriyle ilgili girdi maliyetlerinde artış olmadı, sadece konjonktüre göre yani talebe göre ve mevsime göre fiyat artışı yapanlar bu kurul tarafından tespit edildiği takdirde ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalıyorlar." sözlerini kullandı.

TÜKETİCİLER NE YAPMALI?

Aydın Ağaoğlu tüketicilere şu uyarılarda bulundu:

Tüketiciler gıda ürünlerinde özellikle haksız fiyat artışı, aşırı yükselişler gördüklerinde bunları fotoğraflamalı bunları mümkünse videoya çekip Ticaret Bakanlığına bildirmelidir. Tüketici kanununda yer alan haksız ticari uygulamalar kapsamında firmalara ceza uygulanabilir. Ve bu cezalar artarak yansıtılır. Bugün haksız fiyat artışı ile ilgili kesilen cezalar 115 bin liraya kadar ulaşabilmektedir. Tüketici ayrıca ALO 175 tüketici hattına da şikayetini aktarabilmektedir.

Yani kamu otoritesi gerekli tedbirleri almıştır. Ancak fırsatçılığı sürdürenlere karşı tüketicilerin işbirliği yapması gerekiyor. Her bir tüketici adeta Ticaret Bakanlığının denetçisiymiş gibi gördüğü anormal artışları şikayet etmelidir.

ERZAK KOLİLERİNDEKİ BOZULMUŞ ÜRÜNLERE DİKKAT: ŞİKAYET EDİLEBİLİR

Aydın Ağaoğlu sözlerini şöyle noktaladı:

Hayırseverler ve işverenlerden Ramazan erzak kolisi alanlar genellikle ellerinde fiş, fatura olmadığından ötürü içinden çıkan bozuk gıdalarla ilgili çaresizliğe kapılmaktalar. Oysa hiç çekinmeden kendisine bu koliyi armağan edene bilgi vermeli. Alo 174 gıda hattına şikayetini de ürünün paketindeki bilgileri aktararak, bildirmelidir.

Bunun yanısıra Ramazan erzakı dağıtacak hayırseverler de mutlaka örnekleme yöntemi ile kontrol yapmalı. İçerisinde küflü salça, kurtlanmaya yüz tutmuş bakliyat varsa o kolileri iade etmeli. Daha uygun ve taze olan gıdalarla hazırlanmış erzak kolilerini satın alıp onları dağıtmalıdırlar.

FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARINA KARŞI DENETİMLER ARTACAK

İçişleri Bakanlığının Ramazan Genelgesi'nde "Ramazan ayını fırsat bilerek fahiş fiyat uygulaması yapan firma/işletmelere yönelik denetimler arttırılacak ve aykırı durumlarla karşılaşılması halinde gerekli adli/idari işlemler ivedilikle yapılacak." ifadeleri yer almıştı.