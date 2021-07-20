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Fiyatlar 150 TL! Oraya akın ettiler, yer kalmadı
Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinde vatandaşlar tatil yörelerine akın etti. Birçok bölgede oteller tamamen doldu. Otellerde yer bulamayan ya da otel ücretini fazla bulan, doğayla iç içe bir tatil hayali kuranlar alternatif konaklama için kamp alanlarını tercih etti. Çadır kuran veya kiralayan vatandaşlar, kamp alanlarını tamamen doldurdu.
Mersin'de Kurban Bayramı nedeniyle 36 bin yatak kapasiteli otellerde doluluk oranı yüzde 90'lara ulaştı. Otellerde yer bulamayan veya ücretleri fazla bulan vatandaşlar ise Erdemli ve Silifke ilçelerindeki kamp alanlarına akın etti.