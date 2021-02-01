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Fiyatı yüzde 34,59 düştü! İlk sıraya oturdu

AA |  01 Şubat 2021 Pazartesi - 10:38 | Son Güncelleme : 01 02 2021 - 10:46

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Bayraktar, ocak ayında markette en fazla fiyat düşüşünün yüzde 34,59 ile karnabaharda, en fazla fiyat artışının ise yüzde 23,65 ile pastörize sütte olduğunu bildirdi.


Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı  Şemsi Bayraktar, yazılı açıklamasında, TZOB olarak üreticiden tüketiciye  halkın tamamını yakından ilgilendiren gıda fiyatlarındaki değişimleri takip  etmeye ve kamuoyunu doğru bilgilendirmeye devam edeceklerini vurguladı.
 
Üretici ve tüketici fiyatları arasındaki makasın bir türlü  kapanmadığını belirten Bayraktar, bütün kesimlerin sağduyulu davranması ve  spekülatörlere fırsat verilmemesi gerektiğini ifade etti.
 
Bayraktar, ocakta markette 22, üreticide 13 üründe fiyat artışı,  markette 18, üreticide 10 üründe fiyat düşüşü olduğuna işaret ederek, markette 2,  üreticide 11 üründe ise fiyatın değişmediğini kaydetti.
 
Ocakta fiyatı en fazla artan ürünün markette süt ve üreticide  salatalık, fiyatı en fazla düşen ürünün ise markette karnabahar, üreticide lahana  olduğunu aktaran Bayraktar, lahananın 4 kat, maydanozun 3,9 kat, süt ve patatesin  3 kat, marulun 3,1 kat fazlaya tüketiciye satıldığının altını çizdi. Bayraktar,  üreticide 68 kuruş olan lahananın 2 lira 70 kuruşa, 50 kuruş olan maydanozun 1  lira 96 kuruşa, 2 lira 73 kuruş olan sütün 8 lira 94 kuruşa, 67 kuruş olan  patatesin 2 lira 17 kuruşa, 1 lira 68 kuruş olan marulun 5 lira 19 kuruşa  satıldığı bilgisini verdi.
 
 Market fiyatlarındaki değişim
 
 Bayraktar, ocakta markette kuru fasulye ve toz şeker fiyatında bir  değişimin meydana gelmediğine dikkati çekerek, "Markette en fazla fiyat düşüşü  yüzde 34,59 ile karnabaharda görüldü. Karnabahardaki fiyat düşüşünü yüzde 27,14  ile ıspanak, yüzde 23,50 ile pırasa, yüzde 16,92 ile elma, yüzde 14,09 ile kuru  soğan, yüzde 9,70 ile lahana, yüzde 9,02 ile patates, yüzde 6,68 ile havuç, yüzde  5,49 ile yumurta, yüzde 5,05 ile nohut takip etti." ifadelerini kullandı.
 
Markette görülen fiyat artışlarına da değinen Bayraktar, "Markette en  fazla fiyat artışı yüzde 23,65 ile pastörize sütte yaşandı. Sütteki fiyat  artışını yüzde 21,66 ile kabak, yüzde 16,77 ile beyaz peynir, yüzde 16,70 ile  patlıcan, yüzde 14,52 ile sivri biber, yüzde 12,77 ile tereyağı, yüzde 11,55  fındık, yüzde 9,58 ile yoğurt, yüzde 9,56 ile kuru üzüm, yüzde 8,38 ile kırmızı  mercimek, yüzde 6,73 ile limon takip etti." bilgisini verdi.
 
Üretici fiyatlarında değişim
 
Bayraktar, ocak ayında üreticide maydanoz, yeşil soğan, elma, kuru  fasulye, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, pirinç, kuru kayısı, kuru incir  ve fındık fiyatında bir değişim meydana gelmezken, fiyatı en fazla düşen ürünün  yüzde 36,25 azalmayla lahanada, en fazla fiyat artışının yüzde 52,35 ile  salatalıkta görüldüğünü vurguladı.
 
Kuru soğan ve patateste yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını  nedeniyle talepte yaşanan daralmanın pazarlama sorunlarına yol açmasının  fiyatlarda düşüşe yol açtığına işaret eden Bayraktar, ihracat da dahil, bu  ürünlere yeni pazarlar bulunması gerektiğini bildirdi. Bayraktar, limon  üreticisinin beklentisi olan ihracatın da teşvik edilerek yeni pazarlar  bulunmasının önem taşıdığını ifade etti.
 
"Çiftçinin borçları faizsiz olarak uzun vadeye yayılmalı"
 
Bayraktar, üreticilerin bin bir emekle ürettikleri üründen yeterli  gelir elde etmelerini ve tüketicilerin de bu ürünleri makul fiyatlarla  tüketebilmelerini temenni ettiklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:
 
"Pandemiyle mücadele ettiğimiz bu dönemde halkımızın makul fiyatlardan  ürün tüketebilmesi için en azından bu dönemde çok tüketilen ürünlerdeki üretici  market fiyatlarına dikkat edilmesi, bunun yakından takibinin yapılması gerekiyor.  Tüketicilerimizin yeterli ve güvenilir gıdaya uygun fiyatla erişebilmesinin  sağlanmasını istiyoruz. Çiftçimizin bankalara ve Tarım Kredi Kooperatiflerine  ödeyemediği için takibe düşen borçları ile yüksek faizle yapılandırdığı borçları  faizsiz olarak uzun vadeye yayılmalı ve üreticilerimiz rahatlatılmalıdır."
 
  
 
 
 

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