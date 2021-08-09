Fiyatı iki katına çıktı! Kilosu 80 liradan satılıyor

Kilosunun fiyatı iki kat yükseldi. Normalde 30-40 lira arasında değişiyordu. Çanakkale'de balık halindeki tezgahlarda sardalyanın kilosu, 80 liradan satılıyor. Sebebinin sardalyanın az avlanmasından kaynaklandığı belirtilerek bugünlük böyle bir fiyat artışının yaşandığı, bir süre sonra balığın bol çıkmasıyla fiyatların düşeceği açıklaması yapıldı.

Kentte bu yıl sardalyanın fiyatı, boğazda az avlandığı için yükseldi. Her yıl 30 ile 40 lira arasında değişen sardalyanın kilosu 80 liraya çıktı.

Çanakkale balık hali esnafından Hasan Doğuş Tunç, sardalyanın tezgahta 80 liradan satıldığını belirterek, "Bunun sebebi sardalyanın az çıkması. Son 4 gündür 50 ile 60 lirayı gördük. Bugün ise 80 lira oldu. Balığın balıkhaneye az gelmesi ve yüksek fiyattan alınması doğal olarak yüksek fiyattan satılmasına sebep oluyor. 40 ile 50 lira arasında olması gereken balık bugün 80 lira. Bu böyle devam etmez, bugünlük 80 lira.

Yarın veya öbür gün balığın bol çıkmasıyla birlikte eski fiyatlarına düşer. Sardalyayı geçtiğimiz yıllarda 30 liraya 40 liraya sattık. Yasakların olması sebebiyle küçük alamana teknesi dediğimiz tekneler sardalya tutabiliyor. Onlar da kendi çaplarında belirli bölgelerde avlandıkları için istedikleri yere ulaşamıyorlar. Bu sefer de balık az çıkıyor. Balık az çıkınca otomatikman fiyat yükseliyor" dedi.

Halde çipura 60, levrek 80, turna 60, kupa 20, melanur 30, ve kalamar ise kilosu 100 liradan satılıyor.