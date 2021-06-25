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Fiyatı 149 lira olan 2 oyunu ücretsiz oldu!

25 Haziran 2021 Cuma - 17:28 | Son Güncelleme : 25 06 2021 - 17:28

Epic Games her hafta bazı oyunları ücretsiz yapıyor. Bu oyunları kütüphanelerine ekleyen oyuncular istedikleri zaman oynayabiliyorlar. Epic Games bu hafta hangi oyunların ücretsiz olduğunu duyurdu.


Milyonlarca oyuncunun beklediği Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu. 
Geçen hafta Hell is Other Demons ve Overcooked! 2 oyunlarını ücretsiz yapan Epic Games bu hafta ise Horizon Chase Turbo ve Sonic Mania oyunlarını bedava yaptı. 
 
İki oyunu da 1 Temmuz Pazartesi gününe kadar ücretsiz olarak kütüphanenize çekebilirsiniz. 
 
HORİZON CHASE TURBO
 
Aquiris Game Studio tarafından geliştirilen ve tasarlanan Horizon Chase Turbo, 80 ve 90’ların Out Run, Lotus Turbo Challenge, Top Gear ve Rush gibi çeşitli araba yarış oyunlarından esinlenen bir oyun. Retro ve yarış içerikli bu keyifli oyun ise oldukça düşük sistem gereksinimlerine sahip. Horizon Chase Turbo'nun normal fiyatı 39 lira. 
 
Horizon Chase Turbo Sistem gereksinimleri
 
İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 10
İşlemci: Core 2 Duo ya da eşdeğer 2 çekirdekli işlemci
Bellek: 2 GB RAM
Ekran Kartı: DirectX 9.0c destekli ve 256MB belleğe sahip ekran kartı
DirectX Sürümü: Sürüm 9.0c
Depolama alanı: 400 MB kullanılabilir alan
Ses Kartı: DirectX 9.0c Uyumlu ses kartı
 
Önerilen:
 
İşletim Sistemi: Windows 7
İşlemci: Intel Core i5 2.5 GHz
Bellek: 4 GB RAM
Ekran Kartı: GeForce 8000 Serisi ya da dengi bir ekran kartı
DirectX: Sürüm 9.0c
Ağ: İnternet bağlantısı
Depolama: 800 MB kullanılabilir alan
 
SONIC MANIA
 
SEGA’nın efsane serisi, Sonic Mania ile devam ediyor. Retro içerikli bu oyunu HD çözünürlükle oynamak da mümün. Öte yandan işbirliği modu bulunan Sonic Mina ile multiplayer da oynayabilirsiniz. Sonic Mania'nın normal fiyatı 110 lira
 
Sonic Mania sistem gereksinimleri
 
İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 10
İşlemci: Core 2 Duo
Bellek: 2 GB RAM
Ekran Kartı: DirectX 9.0c uyumlu 256MB belleğe sahip ekran kartı
DirectX: Sürüm 9.0c
Depolama: 400 MB kullanılabilir alan
Ses Kartı: DirectX 9.0c uyumlu ses kartı

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Epic Games ücretsiz ücretsiz oyun
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