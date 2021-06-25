Fiyatı 149 lira olan 2 oyunu ücretsiz oldu!

Epic Games her hafta bazı oyunları ücretsiz yapıyor. Bu oyunları kütüphanelerine ekleyen oyuncular istedikleri zaman oynayabiliyorlar. Epic Games bu hafta hangi oyunların ücretsiz olduğunu duyurdu.

Milyonlarca oyun cunun beklediği Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu.

Geçen hafta Hell is Other Demons ve Overcooked! 2 oyunlarını ücretsiz yapan Epic Games bu hafta ise Horizon Chase Turbo ve Sonic Mania oyunlarını bedava yaptı.

İki oyunu da 1 Temmuz Pazartesi gününe kadar ücretsiz olarak kütüphanenize çekebilirsiniz.

HORİZON CHASE TURBO

Aquiris Game Studio tarafından geliştirilen ve tasarlanan Horizon Chase Turbo, 80 ve 90’ların Out Run, Lotus Turbo Challenge, Top Gear ve Rush gibi çeşitli araba yarış oyunlarından esinlenen bir oyun. Retro ve yarış içerikli bu keyifli oyun ise oldukça düşük sistem gereksinimlerine sahip. Horizon Chase Turbo'nun normal fiyatı 39 lira.

Horizon Chase Turbo Sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 10

İşlemci: Core 2 Duo ya da eşdeğer 2 çekirdekli işlemci

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: DirectX 9.0c destekli ve 256MB belleğe sahip ekran kartı

DirectX Sürümü: Sürüm 9.0c

Depolama alanı: 400 MB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX 9.0c Uyumlu ses kartı

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core i5 2.5 GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce 8000 Serisi ya da dengi bir ekran kartı

DirectX: Sürüm 9.0c

Ağ: İnternet bağlantısı

Depolama: 800 MB kullanılabilir alan

SONIC MANIA

SEGA’nın efsane serisi, Sonic Mania ile devam ediyor. Retro içerikli bu oyunu HD çözünürlükle oynamak da mümün. Öte yandan işbirliği modu bulunan Sonic Mina ile multiplayer da oynayabilirsiniz. Sonic Mania'nın normal fiyatı 110 lira

Sonic Mania sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 10

İşlemci: Core 2 Duo

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: DirectX 9.0c uyumlu 256MB belleğe sahip ekran kartı

DirectX: Sürüm 9.0c

Depolama: 400 MB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX 9.0c uyumlu ses kartı