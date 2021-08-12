Fiyat artışı ile ilgili flaş karar! Ekimde başlıyor

FİYATLARA YANSIMADAN TEDBİR

Geçici arz eksikliğinden kaynaklanan piyasa dengesizliklerine söz konusu arz eksiklikleri fiyatlara yansımadan önce geçici dış ticaret tedbirleri ile önlem uygulanacak. Kalıcı arz eksikliklerini gidermeye yönelik uygun teşvik ve tedbirlerin geliştirilmesi sağlanacak. Sistem, kalıcı arz eksikliklerini gidermeye yönelik teşvik ve tedbirlerin geliştirilmesine katkı sunacak. Yeni sistemle tarımsal üretim, fiyatların izlenmesine yönelik veriler kullanılarak ihtiyaç halinde dış ticaret ve vergi konularında tedbirler tespit edilecek. (Sabah)