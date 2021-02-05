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Fiyat artışı ile ilgili flaş karar! 7 gün içerisinde...

AA |  05 Şubat 2021 Cuma - 10:24 | Son Güncelleme : 05 02 2021 - 10:24

Temel gıda maddelerinde yaşanan fahiş artışları nedeniyle harekete geçildi. Değişiklik yapıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Süre kısaltıldı. Para cezası verilmesine engel değil. Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk denetimlerinde üretici, tedarikçi ve perakende işletmeye, denetimin yapılmasından itibaren verilen 10 günlük savunma süresi 7 güne düşürülürken, bu süre bir defaya mahsus 7 güne kadar uzatılabilecek.


Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Haksız Fiyat Değerlendirme  Kurulu Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de  yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Buna göre, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve  stokçuluk uygulamalarıyla ilgili denetim ve incelemeler yapıp, yaptırabilecek. Bu  denetim ve incelemelere ilişkin üretici, tedarikçi ve perakende işletmenin  savunması "gerektiği hallerde" alınacak.
 
Resen veya şikayet üzerine yapılan denetimlerde Bakanlık, il müdürlüğü  veya yetkili idare tarafından üretici, tedarikçi ve perakende işletmeye denetimin  yapıldığı günden başlamak üzere 7 günden az olmamak kaydıyla savunma süresi  verilebilecek ve bu süre bir defaya mahsus 7 güne kadar uzatılabilecek. Daha önce  10 günden az olmamak üzere savunma süresi veriliyor ve bu süre bir defaya mahsus  10 güne kadar uzatılabiliyordu.
 
 Belirlenen süreler içinde savunma yapılmaması Kurul tarafından idari  para cezası kararı alınmasına engel teşkil etmeyecek. Geçmişte, savunma  yapılmaması durumu hariç olmak üzere üretici, tedarikçi ve perakende işletmenin  savunması alınmadan Kurul tarafından idari para cezası kararı alınamıyor ve  uygulanamıyordu.

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