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Fitch, Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminlerini yükseltti

AA |  18 Mart 2021 Perşembe - 0:41 | Son Güncelleme : 18 03 2021 - 0:41

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'ye ilişkin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 3,5'ten 6,7'ye, 2022 yılı büyüme tahminini ise yüzde 4,5'ten 4,7'ye yükselttiğini açıkladı.


Kredi derecelendirme kuruluşu, "Küresel Ekonomik Görünüm" raporunda,  Türkiye'nin 2021 yılında yüzde 6,7, 2022 yılında ise yüzde 4,7 büyüme  kaydetmesinin beklendiğini bildirdi.
 
Fitch Ratings, 2020 yılının aralık ayında yayımlanan bir önceki  raporunda ise ülkenin 2021 yılında yüzde 3,5, 2022 yılında ise yüzde 4,5  büyümesinin beklendiğini belirtmişti.
 
Son raporda, Türkiye'nin 2020'de yüzde 1,8 büyüme kaydederek kredi  derecelendirme kuruluşunun yüzde 0,2 olan tahmininin üzerine çıktığı, Türkiye'nin  Çin ile birlikte büyüme kaydeden ekonomiler içerisinde yer aldığı kaydedildi.
 
Fitch'in raporunda, güçlü parasal desteğin ve kredilerin, 2020 yılında  Türkiye ekonomisinin direncini desteklediği, fakat yıl sonunda enflasyonun yüzde  14 seviyesine yükselmesine neden olduğu vurgulandı.
 
Öte yandan raporda, Türkiye'de enflasyonun 2021'in sonunda yüzde  11,5'e, 2022'nin sonunda ise yüzde 9,2 seviyesine gerilemesinin beklendiği ifade  edildi.
 
Küresel büyüme tahmini de yükseltildi
 
Kredi derecelendirme kuruluşunun raporunda, küresel ekonomik büyümenin  ise 2021 için yüzde 5,3’ten yüzde 6,1 seviyesine yükseltildiği belirtildi.
 
Raporda, ABD ekonomisinin 2021 yılına ilişkin büyüme tahminin ise  yüzde 4,5'ten 6,2'ye çıkarıldığı, Çin'in aynı yıl için büyüme tahminin de yüzde  8'den 8,4'e yükseltildiği aktarıldı.
 
Kredi derecelendirme kuruluşunun raporunda, Avro Bölgesi'nin 2021 için  büyüme tahminin, değiştirilmeyerek yüzde 4,7 seviyesinde sabit tutulduğu  kaydedildi.
 
Raporda, ayrıca Çin hariç gelişen ekonomilerin 2021 için büyüme  tahminin de yüzde 5'ten 6,0 seviyesine çıkarıldığı belirtildi.
 
Raporda değerlendirmeleri yer alan Fitch Ratings Baş Ekonomisti Brian  Coulton, "Salgın henüz bitmiş değil fakat ekonomik krizin son evresine girdik  gibi bir görünüm var." değerlendirmesinde bulundu.
 
Kredi derecelendirme kuruluşu, Türkiye'nin kredi notuna ve not  görünümüne ilişkin 19 Şubat 2021 tarihinde yaptığı açıklamada, ülke ekonomisinin  2021'de yüzde 5,7, 2022'de ise yüzde 4,7 seviyesinde büyüme kaydetmesinin  beklendiğini bildirmişti.
 

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