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Fitch, Türkiye kararını açıkladı

20 Ocak 2018 Cumartesi - 0:24 | Son Güncelleme : 20 01 2018 - 1:03

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB+" seviyesinde teyit etti, not görünümünün "durağan" olduğunu duyurdu


Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Türkiye'nin yabancı para  cinsinden kredi notunun "BB+" seviyesinde teyit edildiği, not görünümünün de  "durağan" olduğu bildirildi.
 
Açıklamada, Türkiye'nin kredi durumunun, yüksek enflasyon ve dış  finansman hassaslıkları ve makroekonomik volatilite ile düşük kamu borcu, mali  istikrar ve güçlü büyüme performansının bir dengesi olduğu belirtildi.
 
Türkiye'nin yapısal göstergelerinin benzer ülkelerden daha iyi  olduğunun altı çizilen açıklamada, 2017'de yüzde 6,8 büyüdüğü tahmin edilen  Türkiye ekonomisinin "güçlü büyüme" yakaladığı vurgulandı.
 
Açıklamada, Türkiye'nin son 5 yılda yakaladığı ortalama büyüme oranı  olan yüzde 5,6'nın benzer ülkelerin ortalaması olan yüzde 3,5'in çok üzerinde  olduğuna işaret edilirken, teşvikler, turizmdeki kademeli toparlanma ve ticari  ortak olan ülkelerdeki sağlam büyümenin Türkiye ekonomisini 2017'de desteklediği  de ifade edildi.
 

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Fitch Ratings Türkiye kredi
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