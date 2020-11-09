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Fitch'ten Suudi Arabistan kararı! "Negatife" çevrildi

AA |  09 Kasım 2020 Pazartesi - 14:41 | Son Güncelleme : 09 11 2020 - 14:41

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Suudi Arabistan'ın kredi notunu "A" olarak teyit ederken, kredi not görünümünü "durağandan" "negatife" çevirdi.


Fitch'ten yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın kredi notunun "A"  olarak teyit edildiği belirtildi.
 
Ülkenin kredi not görünümünün "durağandan" "negatife" çevrildiği  bildirilen açıklamada, buna sebep olarak, "koronavirüs salgını ve düşen petrol  fiyatları ile hızlanan ülkenin mali ve ödemeler dengesi bilançosunda devam eden  zayıflama" gösterildi.
 
Fitch, 2019'da yüzde 4,5 olan bütçe açığının GSYH'ye oranının bu yıl  yüzde 12,8'e yükselmesini beklerken, 2019-2020'de GSYH'nin yüzde 72'sine denk  gelen ülkenin net dış varlıklarının da 2022'de yüzde 60'a düşmesini öngörüyor.
 
Kredi derecelendirme kuruluşu, petrol üretiminde kesinti ve Kovid-19  nedeniyle ekonomik faaliyetlerin azalması sonucu ülke ekonomisinin bu yıl yüzde  4'ün üzerinde küçüleceği öngörüsünde bulunuyor.
 
  
 

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