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Fitch'ten 2021 tahmini! Gelişen piyasalar için kredi...

AA |  20 Ocak 2021 Çarşamba - 15:30 | Son Güncelleme : 20 01 2021 - 15:30

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, bu yıl gelişen piyasalara yönelik sermaye akışının güçlenmesi, emtia fiyatlarının artması ve ABD dolarının zayıflaması nedeniyle gelişen piyasalar için kredi ortamının daha olumlu olacağını duyurdu.


 Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch  Ratings, bu yıl gelişen piyasalara yönelik sermaye akışının güçlenmesi, emtia  fiyatlarının artması ve ABD dolarının zayıflaması nedeniyle gelişen piyasalar  için kredi ortamının daha olumlu olacağını duyurdu. 
 
Fitch Ratings raporunda, bu yıl gelişen ekonomilerde büyümenin artması  ve emtia fiyatlarının yükselmesinin beklendiği kaydedildi.
 
Gelişen piyasalara yönelik sermaye akışının da güçlenmesinin  öngörüldüğü raporda, ABD dolarının daha zayıf olması nedeniyle gelişen piyasalar  için kredi ortamının 2021'de geçen yıla göre daha olumlu olmasının beklendiği  belirtildi.
 
Raporda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve aşılama sürecinin  gelişen ekonomiler üzerindeki etkisinin henüz belirsiz olduğu, bu ekonomilerde  bütçe açıkları ve kamu borçlarının arttığı kaydedildi.
 
Gelişen ülkelerde işsizlikteki artış, sosyal göstergelerdeki bozulma  ve gelir dengesizliğindeki büyümenin politik şoklar için zemin hazırladığı  belirtilen raporda, Fitch tarafından 2019 sonunda negatif görünümle  değerlendirilen gelişen ülke sayısının 13 iken, 2021 başında bunun 29'a  yükseldiği belirtildi.
 
Raporun Türkiye ekonomisine ilişkin bölümünde değerlendirmelerine yer  verilen Fitch Ratings Direktörü Douglas Winslow, son dönemde ekonomi yönetimince  kısmen daha "Ortodoks" bir çerçevede politika sıkılaştırmasına gidilmesi,  enflasyonun düşürülmesi ve dış finansmanın iyileştirilmesi konusunda iletişime  daha güçlü vurgu yapılmasının politika kredibilitesinin yeniden inşa edilmesi  için pozitif adımlar olduğunu belirtti.
 
  
 

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