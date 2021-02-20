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Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "durağan"a çevirdi

AA |  20 Şubat 2021 Cumartesi - 0:10 | Son Güncelleme : 20 02 2021 - 0:59

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirdi.


Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi görünümünü revize etti.
 
Kuruluştan yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para  birimi cinsinden kredi notunun "BB-" olarak teyit edildiği, kredi notu  görünümünün ise "negatif"ten "durağan"a çevrildiği bildirildi.
 
Türkiye'nin yeni ekonomi yönetimiyle daha tutarlı ve Ortodoks bir  politikaya dönüşünün 2020'de düşen uluslararası rezervlerden, yüksek cari açık ve  kötüleşen yatırımcı güveninden kaynaklanan kısa vadeli dış finansman risklerini  hafifletmeye yardımcı olduğuna işaret edilen açıklamada, "Para politikası önemli  ölçüde sıkılaştırıldı, uluslararası rezervler istikrar kazandı ve Türk Lirası  kasım ayı başından bu yana dolar karşısında yüzde 18 değer kazandı."  değerlendirmesinde bulunuldu.
 
Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para  politikasında sadeleşmeye gittiği anımsatılarak, yatırımcı duyarlılığı ve yerel  aktörlerdeki değişimin Türk Lirası'nın önemli ölçüde değer kazanmasına, risk  priminin düşmesine ve bazı net sermaye girişlerine yol açtığı aktarıldı.
 
Türkiye ekonomisine ilişkin tahminlere de yer verilen açıklamada,  Türkiye ekonomisinin geçen yılın 3'üncü çeyreğindeki güçlü toparlanmanın ardından  pozitif büyüme ivmesini sürdürdüğü ve 2020'de yüzde 1,4 büyüdüğünün tahmin  edildiği bildirildi.
 
Ülke ekonomisinin 2021'de yüzde 5,7 büyümesinin beklendiğine işaret  edilen açıklamada, büyüme hızının 2022'de de yüzde 4,7 olmasının öngörüldüğü  kaydedildi.
 
Açıklamada, enflasyonun ise bu yıl sonunda yüzde 11'e ve 2022'de yüzde  9,2'ye düşmesinin beklendiği bildirildi.
 

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Fitch Ratings kredi durağan
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