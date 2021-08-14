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Fitch Ratings, Türkiye için bu yıl büyüme beklentisini yükseltti

AA |  14 Ağustos 2021 Cumartesi - 0:30 | Son Güncelleme : 14 08 2021 - 1:04

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" ve not görünümünü "durağan" olarak korudu.


Fitch'ten yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notu ile görünümünün  teyit edildiği kaydedildi. Açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para  ihraççı temerrüt notunun "BB-" ve not görünümünün "durağan" olarak teyit edildiği  aktarıldı. Türkiye'de politika belirsizliğinin yüksek kalmaya devam ettiği  belirtilen açıklamada, olumlu baz etkisi ve yavaşlayan iç talep nedeniyle  enflasyonun 2021 yıl sonunda yüzde 16,9'a gerilemesinin beklendiği kaydedildi.
 
Açıklamada, ortalama yıllık enflasyonun gelecek yıl için yüzde 14,6 ve  2023 için yüzde 11,8 olarak tahmin edildiği ifade edildi.
 
Fitch'in açıklamasında, Türkiye için bu yılki büyüme beklentisinin  özellikle yılın birinci çeyreğinde güçlü performansın ardından yüksek devir  etkisi ve ekonomik faaliyette devam eden direnç nedeniyle yüzde 6,3'ten yüzde  7,9'a yükseltildiği bildirildi.
 
Bu yılın ikinci yarısında iç talep yavaşlamasının güçlü ihracat ve  turizm sektöründeki toparlanma ile dengeleneceğine işaret edilen açıklamada, ülke  ekonomisinin 2022'de ise yüzde 3,5 büyümesinin beklendiği aktarıldı.
 
Açıklamada cari açığın daraldığını belirtilerek bu yılın ikinci  yarısında turizm gelirlerindeki iyileşmeyle cari açığın 2021'de gayrisafi yurtiçi  hasılanın (GSYH) yüzde 3'üne gerileyeceği kaydedildi.
 

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