Fitch'den flaş Türkiye kararı! Kapatıyor

Türkiye'de sadece İstanbul'da ofisi olan Fitch Ratings, ofisi kapatma kararı aldı

New York merkezli, dünyanın en büyük üç kredi derecelendirme kuruluşundan biri olan Fitch Ratings, İstanbul Levent'te bulunan ofisini kapatma kararı aldı. Kararla ilgili Fitch'ten şu açıklama yapıldı:

"Karar, Fitch'in faaliyet gösterdiği her bölgede yeterli seviyedeki kaynak ve optimal ofis ağı yapısına ulaşma isteğini yansıtmaktadır.

Fitch'in Türkiye'ye ve Türkiye piyasasında derecelendirmesini kullanan müşterilerine bağlılığı devam etmektedir. Türkiye'de yaptığımız işin kapsamı değişmeyecek, kurum ve transfer işlemleri mevcut ofis ağı üzerinden yürütülecektir."

Dünya çapında 47 ofisi bulunan Fitch'in gelişen ekonomilerdeki ofis sayısı 22.

Fitch'in bugün açıklanması beklenen Türkiye değerlendirmesinde, "BB+" olan kredi notu ve "durağan" olan not görünümünde değişikliğe gitmesi beklenmiyor.