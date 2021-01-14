Fistan giydi! Yakalanmaktan kurtulamadı

İstanbul Çekmeköy’de hakkında üç farklı suçtan arama kararı ve 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 39 yaşındaki F.D., polisten kaçmak için kadın kılığına girdi. Şüpheli, oturduğu binanın polis ekipleri tarafından kuşatıldığını görünce başörtüsü takarak kaçmaya çalıştı. F.D., Çekmeköy Polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Çekmeköy'de hakkında üç farklı suçtan arama kararı ve 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 39 yaşındaki F.D., polisten kaçmak için kadın kılığına girdi. Şüpheli, oturduğu binanın polis ekipleri tarafından kuşatıldığını görünce başörtüsü takarak kaçmaya çalıştı. F.D., Çekmeköy Polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesine bağlı Nişantepe Mahallesi'nde 12 Ocak Salı günü saat 20.00 sıralarında meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti: Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği Polisleri, hakkında 16 yıl 9 aylık kesinleşmiş hapis cezası ve üç farklı suçtan aranması bulunan şüpheli F.D.'nin Nişantepe'de yer alan bir adreste saklandığı bilgisini aldı.

ŞÜPHELİNİN OLDUĞU BİNA KUŞATILDI

Şüpheliyi yakalamak için bir operasyon düzenleyen polis, F.D.'nin bulunduğu binayı kuşatma altına aldı. Çekmeköy Polisi, şüphelinin teslim olması için anonslar yaparak çağrıda bulundu.

KADIN KILIĞINA GİRİP KAÇMAYA ÇALIŞTI

Polis tarafından kuşatıldığını anlayan F.D. ise, kimseye görünmeden kaçmak için umulmadık bir yola başvurdu. Şüpheli F.D., başına başörtüsü takıp fistan giydi. Maskesini de takan şüpheli, kısa süre içerisinde tıpkı komşusunu ziyarete giden bir kadın gibi binadan çıktı. Polis, binadan çıkan kişinin yürüyüş şeklinden şüphelenince, F.D.'yi durdurarak kimlik kontrolü yaptı.

16 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASININ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Şüphelinin, "Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması" suçundan hakkında 16 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ve "Hırsızlık" ve "Taksirle ölüme neden olma" suçlarından aranması bulunan F.D. olduğunu tespit etti. Polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şüpheli F.D. emniyetteki işlemlerinin ardından 13 Ocak Çarşamba günü adliyeye sevk edildi. (Sabah)