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Fırtına ve yağmur uyarısı yapıldı

08 Ağustos 2020 Cumartesi - 12:05 | Son Güncelleme : 08 08 2020 - 12:05

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada Marmara Bölgesi için şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.


8 Ağustos hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanıp kamuoyuyla paylaşıldı. Yapılan son tahminlere göre Marmara Bölgesi için şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısıyapılırken Ege Bölgesi’nin kuzeyi için şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerde, "Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Balıkesir, Bursa ve Kütahya çevreleri ile Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının ise iç Ege'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
 

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