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Fırtına uyarısına rağmen akın ettiler! Sahilde bugün...

DHA |  11 Mart 2021 Perşembe - 13:06 | Son Güncelleme : 11 03 2021 - 13:08

Meteoroloji'nin kuvvetli fırtına uyarısı yaptığı Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen tatilciler, 18 dereceye ulaşan sıcakta denize girerek keyifli vakit geçirdi.


Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından saat 15.00'ten sonra Antalya Körfezi'nde hızı 88 kilometreye ulaşması beklenen kuvvetli fırtınaya karşı vatandaşların tedbirli olması için uyarı yapıldı.
 
Hava sıcaklığının 18 dereceye ulaştığı kentte güneşli güne başlayanlar, Konyaaltı Sahili'nde yürüyüş yaptı.
 
Sahilde güneşlenip denize girenler dalgalı denizin keyfini çıkardı. Bazıları sahilde oturarak güneşin keyfini çıkarırken bazıları da oltalarıyla balık avladı.
 
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Antalya'da öğleden sonra yağış beklendiği, kuvvetli fırtınanın da yarın öğleden sonraya kadar etkili olacağı belirtildi.
 
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Fırtına Antalya güneşli hava Meteoroloji
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