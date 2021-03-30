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Fırtına uyarısı! Valilik duyurdu

DHA |  30 Mart 2021 Salı - 15:22 | Son Güncelleme : 30 03 2021 - 15:22

Valilik son dakika olarak duyurdu. Vatandaşlar tedbirli olmaları için uyarıldı. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamalar sonrası Bursa Valiliği tek tek ilçeleri sayarak uyarıda bulundu.


Bursa Valiliğince, kentte kuvvetli fırtına uyarısı yapılırken, vatandaşlar tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.
 
 
Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada; "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; ilimiz kuzeybatı ilçelerinde  (Karacabey, Mudanya, Mustafakemalpaşa) fırtına ve  kuvvetli fırtına beklendiğinden; çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi ile ulaşımda yaşanacak  aksamalar  gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.
 
 
 

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