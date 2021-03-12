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Fırtına çatıları uçurdu! Kentte uçak seferleri iptal edildi

DHA |  12 Mart 2021 Cuma - 13:37 | Son Güncelleme : 12 03 2021 - 13:37

Adıyaman’da, etkili olan fırtına nedeniyle binaların çatısı uçtu, kentte uçak seferleri iptal edildi.


Kentte dün akşam saatlerinde başlayan fırtına gün içinde de devam etti. Fırtına nedeniyle farklı bölgelerdeki birçok ev ve iş yerinin çatıları uçtu, çöp konteynerleri yola savruldu.
 
Fırtına nedeniyle Ankara ve İstanbul uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.
 
 
 
 
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Adıyaman fırtına uçak
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