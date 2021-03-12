Kentte dün akşam saatlerinde başlayan fırtına gün içinde de devam etti. Fırtına nedeniyle farklı bölgelerdeki birçok ev ve iş yerinin çatıları uçtu, çöp konteynerleri yola savruldu.
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Fırtına çatıları uçurdu! Kentte uçak seferleri iptal edildi
DHA | 12 Mart 2021 Cuma - 13:37 | Son Güncelleme : 12 03 2021 - 13:37
Adıyaman’da, etkili olan fırtına nedeniyle binaların çatısı uçtu, kentte uçak seferleri iptal edildi.
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