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Fırsatçılar yine iş başında! Yüzde 400 zam yaptılar...
İstanbul'da etkili olması beklenen dolu yağışı nedeniyle otomobillerini korumak isteyen vatandaşların kamuoyunda "patpat" olarak bilinen balonlu naylonlara yönelmesi fiyatları arttırdı. Daha önce 20 TL'ye satılan naylonları bazı fırsatçılar yüzde 400'lük zam yaparak 100 TL'ye satmaya başladılar.
Meteorolojinin üst üste yaptığı uyarıların ardından vatandaşlar araçlarını dolu yağışından korumak için harekete geçti.