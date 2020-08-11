Firmalar araçlarını sıkı "takip" ediyor

TEB Arval’in yayınladığı Mobility Observatory Barometre 2020’nin sonuçlarına göre, Türkiye’de her iki şirketten birinin araç filosunda telematik (Araç takip sistemi) yer alıyor. Bu yıl 300’ü Türkiye’den olmak üzere 20 ülkeden 5 bin 600 filo yöneticisinin görüşünün alındığı sonuçlara göre Türkiye’deki şirketlerin % 54’ünde telematik sistemi kullanılırken, araştırmaya katılan ülkelerdeki ortalama kullanım oranı ise % 37. 10’dan az çalışanı olan küçük ölçekli şirketlerde mobil takip sistemlerinin kullanımı dünya ortalaması ile çok yakın oranlarda seyrederken (Türkiye’de % 27 – dünyada % 23), 250 ve üzeri çalışanı olan büyük ölçekli şirketlerde ise Türkiye’deki kullanım oranları % 86’ya yükseliyor.
Konum bilgisi için kullanılıyor
Araç türlerine göre bakıldığında ise Türkiye’deki binek araçlarda kullanım oranı % 55 seviyelerinde. Dünyada kullanım oranı ortalama % 31 olarak seyrediyor. Hafif ticari araçlarda ise dünyadaki ortalama kullanım %32 iken, Türkiye %51’lik kullanım oranı ile Brezilya’dan hemen sonra ikinci sırada yer alıyor. Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’de filo yöneticileri, telematik sistemlerinden en çok araçlarının güvenliğini artırmak ve araçlarının konumunu öğrenmek için yararlanıyorlar. Türkiye’de telematik sistemlerinin diğer kullanım amaçlarına bakıldığında ise ikinci sırada % 48 oranı ile izinsiz kullanımların önüne geçilmesi yer alırken; bunu %34 ile sürücü güvenliğinin sağlanması ve %31 ile operasyonel verimliliğin artırılması takip ediyor.