Fırınlar pazar günü açık mı? Hafta sonu fırınlar saat kaça kadar açık? Tam kapanmada fırınların çalışma saatleri!

Tam kapanma süreci ülke genelinde ediyor. Tam kapanmanın ikinci gününde Türkiye genelinde tam kapanma sürecinde fırınlarda sıkı denetim ve uyarı çalışmaları sürüyor. Bir yandan Ramazan pidesi ve unlu mamuller üreten fırınlar denetlenirken, vatandaşın yasaklara uyup uymadığı, suistimal edip etmediği de kontrol ediliyor. Yasaklar, kurallar ve muaf tutulacakların listesi İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde detayları ile açıklanmıştı. Hafta sonu nedeniyle pek çok kişi fırınların pazar günleri çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Peki, Fırınlar pazar günleri açık mı? Hafta sonu fırınlar saat kaça kadar açık? Yarın fırınlar açık mı, kapalı mı? 2 Mayıs fırınlar açık olacak mı? İşte Tam kapanmada fırınların çalışma saatleri!

Ülke genelinde 29 Nisan-17 Mayıs arasında uygulanan tam kapanma süreci devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'na bağlı kolluk kuvvetleri genelge kapsamında işyerlerinin kurallara uyup uymadığını denetlerken vatandaşların yasaklara riayet edip etmediği de kontrol ediliyor. Pek çok kişi hafta sonu nedeniyle açık olan işyerlerini araştırırken pazar günü market, fırın ve kasap gibi günlük ihtiyaçların kaşılandığı yerlerde farklı saat uygulaması olup olmadığını araştırıyor. Peki, Fırınlar pazar günleri açık mı? Hafta sonu fırınlar saat kaça kadar açık? Yarın fırınlar açık mı, kapalı mı? 2 Mayıs fırınlar açık olacak mı? İşte Tam kapanmada fırınların çalışma saatleri!

TAM KAPANMADA FIRINLAR KAÇA KADAR AÇIK?

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede fırınların cumartesi ve pazar günleri açık olacağı bildirildi.

Tam kapanma döneminde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecekler.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ile buralarda çalışanlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaklar.

Sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında; Fırın, market, bakkal, kasap, manav, kuruyemişçi veya tatlıcılara çıkış serbestisinin maksadını aşan şekilde kullanımı (markete ailece gidilmesi gibi), bu suistimallerin önlenmesi amacıyla kolluk kuvvetleri tarafından her türlü tedbir alınacak ve yapılacak denetimlerde bu hususların kontrolü özellikle sağlanacak.

HAFTA SONU FIRINLAR AÇIK MI? PAZAR GÜNÜ FIRINLAR AÇIK MI?

Geçtiğimiz yıl ramazan ayında ekmek ve pide satışları sokaklarda yapılırken, bu yıl kısmi kapanma kapsamında fırınların açık olması kararlaştırıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede fırınların çalışma saatleri ile ilgili şu ifadelere yer verildi;

"Ramazan pidesi ve ekmek satışı ile ilgili olarak; Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.)."

Buna göre, fırınlar pazar günleri de açık olacak.