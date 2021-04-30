Salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 17 günlük tam kapanma dün akşam saat 19.00'da başladı. Ramazan Bayramı'nı kapsayacak şekilde alınan tam kapanmada açık olan iş yerleri ve kısıtlamadan muaf olacaklar da İçişleri Bakanlığı genelgesinde tek tek açıklandı. Tam kapanmanın ilk gününde pek çok kişi yasakların kapsamı, marketler ve fırınların çalışma saatleri ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Fırınlar ne zaman kapanıyor? Bugün fırınlar kaça kadar açık? Yasaklarda fırınlar kaça kadar açık? Tam kapanmada fırınlar kaça kadar açık? Fırınlar saat kaçta kapanıyor? İşte fırınların çalışma saatleri!

Artan vaka sayısını kontrol altına almak amacıyla tam kapanma sürecine geçildi. Tam kapanmanın ilk günü sona ererken pek çok kişi de fırınların açık olup olmadığını ve özellikle tam kapanma döneminde fırınları kaça kadar açık olacağını sıklıkla araştırıyor. Peki, Fırınlar ne zaman kapanıyor? Bugün fırınlar kaça kadar açık? Yasaklarda fırınlar kaça kadar açık? Tam kapanmada fırınlar kaça kadar açık? Fırınlar saat kaçta kapanıyor? İşte fırınların çalışma saatleri!

TAM KAPANMADA FIRINLAR SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı 'Tam Kapanma Tedbirleri' konulu genelgeye göre, virüs tedbirleri nedeniyle bazı işyerlerinin çalışma saatlerinde düzenleme yapıldı. Tam kapanmada fırınlar açık olacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada tam kapanmadan muaf olacak kişilerin ve yerlerin de listesi yer alırken fırın çalışanlarının muaf olacağı belirtildi.

TAM KAPANMADA FIRINLAR KAÇTA KAPANIYOR?

Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Tam kapanma döneminde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Genlşegede bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabileceği belirtildi. Vatandaşlar ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecekler.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak

Daha önce yayınlana genelgede ise şunlar açıklanmıştı;

Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek.