Fırınlar kaçta açılıyor? Hafta sonu (2-3 Ocak) sokağa çıkma yasağında fırınlar kaça kadar açık?

Fırınlar açık mı? Fırınlar kaça kadar açık? soruları sokağa çıkma yasağı kapsamında merak ediliyor. 4 günlük yılbaşı sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Koronavirüs önlem ve tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalara yönelik İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede fırınlar ile ilgili konuya da açıklık getirildi. 2 Ocak 2021 Sokağa çıkma yasağında fırınlar kaçta açılıyor?

31 Aralık’ta başlayan sokağa çıkma yasağı 4 Ocak tarihlerine kadar devam edecek. Kısıtlamanın 4 gün sürecek olması nedeniyle fırınların açık olup olmadığı önemli konuların başını çekiyor. Milyonlarca vatandaş ekmek almak için fırınların kaçta açıldığını, fırınlar kaça kadar gidilebileceğini araştırıyor. Peki, Fırınlar kaçta açılıyor?

Fırınlar açık mı?

Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri de yasak boyunca açık olacak işletmeler arasında yerini alıyor…

Bakkal, market ve fırınlar açık olacak!

Genelgede yer alan bilgiye göre; Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 4 günlük sokağa çıkma yasağı boyunca 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri de yasak boyunca açık olacak işletmeler arasında.

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı başlangıç ve bitiş saatleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den - 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz sokağa çıkma yasağı olacağını açıkladı.

Buna göre yılbaşında toplam 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak.