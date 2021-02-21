Fırınlar açık mı? Fırınlar hafta sonu kaça kadar açık? Pazar günü fırınların çalışma saati…

Fırınlar hafta sonu kaça kadar açık? Hafta sonları fırınlar kaça kadar açık? Koronavirüs tedbirleri nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulandığı için vatandaşlar market ve fırın alışverişlerini belirtilen saat aralıklarını araştırıyor. Hafta sonu marketler, bakkallar, fırınlar belli saate kadar hizmet veriyor. Fırınlar saat kaçta kapanıyor?

İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ve çeşitli kısıtlamalar getirdi. Vatandaşlar Pazar kahvaltıları için hazırlıklarını yaparken, fırınların hafta sonu kaça kadar açık olduğu arama motorlarını sorguluyor.

Fırınlar hafta sonu kaça kadar açık?

Ekmek üretiminin yapıldığı fırınlar ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri de yasak boyunca açık olacak işletmeler arasında yerini alıyor. Fırınlar her zaman haftanın yedi günü 24 saat açık.

Genelgede yer alan bilgilere göre; Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.)