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Fırındaki yemekler bozulmadan pişmeyi bekleyecek

AA |  29 Temmuz 2020 Çarşamba - 16:09 | Son Güncelleme : 29 07 2020 - 16:09

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Fizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Dr. Hüseyin Toktamış tarafından çalışan çiftler düşünülerek geliştirilen ve patenti alınan "Programlanabilir Mutfak Fırınlarında Soğutma Sistemi" ile fırındaki yemekler bozulmadan pişmeyi bekleyecek.


Doçent Dr. Toktamış, eşinin de çalışması nedeniyle fırına koydukları  ve pişirme zamanını ayarladıkları yemeklerin, bekleme süresinde bozulması üzerine  çözüm aramaya başladı.
 
Yaklaşık 4 yıllık bir çalışma sonrası "Programlanabilir Mutfak  Fırınlarında Soğutma Sistemi"ni geliştiren Toktamış, yaptığı başvuruyla da ürünü,  Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendi.
 
Hüseyin Toktamış, AA muhabirine, çevresindeki çalışan çiftlerin de  kendileri gibi, fırına koydukları yemeklerin bekleme süresinde bozulmasından  rahatsızlık duyduklarını ve bunun üzerine bu sistemi geliştirmek için çalışmaya  başladığını aktardı.
 
Yaptıkları çalışmanın patentini aldıklarını ve ürünün, çalışan  insanların hayatına büyük kolaylık sağlayacağını ifade eden Toktamış, "Sabah  fırına konulan yemeği, pişirme süresine kadar fırının içerisinde bozulmadan  muhafaza etmek için soğutma sistemini geliştirdik." dedi.
 
Piyasadaki akıllı mutfak fırınlarında, yemeğin istendiği zaman pişmesi  için sürenin ayarlanabildiğini dile getiren Toktamış, "Fakat sıcak ve nemli  havanın yüksek olduğu illerde dezavantaj ortaya çıkıyor. Bunu önlemek için  fırının içerisine soğutma sistemi yerleştirdik. Sistem, yemek pişene kadar onu  oda sıcaklığında soğuk bir şekilde muhafaza ediyor ve yemek bozulmuyor. Pişirme  başladığı an sistem devreden çıkıyor, güvenli bir şekilde bozulmadan pişiyor."  diye konuştu.
 
Toktamış, sistemin, yemeğin bozulmaması için fırın içi sıcaklığını,  yemeğin pişmeye programlandığı saate kadar oda sıcaklığının altında tuttuğunu  anlatarak, şöyle devam etti:
"Böylece yemekler pişirme süresi başlayana kadar tazeliğini  korumaktadır.  Sistemin diğer güzel özelliği elektrik gittiğinde de soğutma  sistemi çalışıyor. Soğutma işlemi bitip pişirme işlemi başladığında, termal  enerji farkından dolayı oluşacak elektrik, sonraki işlemlerde kullanılmak üzere  akü grubunda depolanıyor. Enerji tasarrufu sağlanıyor."
 
Buluşun, mevcut programlanabilir mutfak fırınların işlevselliğini  yitirdiği hava şartlarında birebir çözüm olacağına dikkati çeken Toktamış,  özellikle sıcağın ve nemin yüksek olduğu illerde yemeğin, fırın içerisinde gönül  rahatlığıyla pişme saatine kadar muhafaza edilebileceğini söyledi.
 
Toktamış, sistemin fırınlara entegre edilmesi için bazı firmalarla  görüştüklerini ve en kısa sürede kullanılmaya başlanacağına inandığını ifade  etti.
 

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Fırın yemek Gaziantep Üniversitesi
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